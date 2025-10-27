Чи спрацюють санкції проти рф — Reuters Сьогодні 10:29 — Енергетика

На ринку сирої нафти поширена думка, що західні санкції проти російського експорту є досить безглуздими, оскільки ринок швидко знаходить способи забезпечити потік вантажів. Це означає, що будь-які нові заходи, що вживаються, призводять лише до швидкоплинного підвищення цін, яке зникає перед обличчям реальності практично безперервних потоків.

Про це пише Reuters

Така ж динаміка може спостерігатися і з останніми санкціями президента США Дональда Трампа, оголошеними минулого тижня, які були спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній, Лукойл та «Роснефть».

Ці дві великі компанії видобувають приблизно 5% від загальносвітового обсягу сирої нафти, близько 5,3 мільйона барелів на день (б/д), з яких вони експортують близько 3,5 мільйона б/д.

Глобальні ф’ючерси на еталонну нафту Brent підскочили на цілих 8,9% після оголошення нових заходів, досягнувши тритижневого максимуму в 66,78 долара за барель під час торгів 24 жовтня. На початку азійських торгів у понеділок вони майже не змінилися на рівні 66,37 долара.

Хоча це здається досить великим сплеском цін, це значно менше, ніж те, що сталося б, якби ринок сирої нафти справді вважав, що існує серйозний ризик втрати до 3,5 мільйона барелів на добу на морському ринку.

В лютому 2022 року ціна на нафту впала трохи менше ніж до 140 доларів за барель через загрозу втрати російського експорту.

Очікується, що російські експортери нафти зможуть обійти будь-які нові санкції, використовуючи темний флот танкерів та безліч посередників і банківських схем, які уникають доларів США.

Минулий досвід показує, що це справді найімовірніший результат, і що будь-які перебої в експорті російської сирої нафти будуть короткочасними та обмеженими за масштабом.

Що є метою

Якщо метою є запобігання експорту російської нафти шляхом відсікання її покупців у Китаї та Індії, то ці останні заходи, ймовірно, виявляться неефективними.

Якщо метою є збереження російських барелів на світовому ринку, але скорочення доходів, які Москва отримує від продажу своєї нафти, тоді санкції можуть бути дещо ефективнішими.

Як пише видання, нові санкції роблять бізнес з Москвою більш ризикованим для нафтопереробних заводів у Китаї та Індії, які є єдиними великими покупцями російської нафти.

Вони, ймовірно, вимагатимуть більших знижок, щоб продовжувати імпортувати російські бочки.

Крім того, використання «темного флоту» та посередницьких торгових компаній також збільшує вартість доставки російської сирої нафти.

Водночас виключення російських нафтових компаній зі світової банківської системи долара США також призводить до витрат на доходи від нафти, оскільки перенаправлення грошей через складні фіктивні компанії та численні офшорні юрисдикції означає, що кожен посередник отримує свою частку.

Чи спрацюють санкції

Як зазначає видання, очевидно, що західні санкції проти росії не мають значного впливу на переконання президента путіна припинити війну в Україні, і вони також навряд чи призведуть до значного скорочення обсягів експорту. Але вони ускладнюють для росії продаж сирої нафти, і гроші, отримані за барель, можуть зменшитися.

«Це також означає, що потоки російських барелів, ймовірно, знову будуть перетасовані, оскільки деякі покупці відмовляться від торгівлі», — резюмували там.

