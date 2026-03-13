Країни Європи з найвищим і найнижчим рівнем безробіття

В Україні за роки повномасштабної війни стрімко знизилася кількість офіційно зареєстрованих безробітних — на кінець 2025 року їх було близько 88 тисяч. Це у три рази менше, ніж нараховували у 2021-му, і у п’ятеро менше від показників десятирічної давнини. Однак ця статистика не демонструє реальну картину через низку воєнних факторів. За оцінками МВФ, Україна все ще залишається серед країн Європи з найвищими показниками безробіття.

Офіційний рівень безробіття в Україні і оцінка МВФ

Двадцять років тому, станом на кінець 2005 року, в Україні було зареєстровано 881,5 тисячі безробітних. Це була найбільша офіційна кількість безробітних за період до 2025 року. За оцінками МВФ, рівень безробіття у 2005-му становив 7,2% від загальної кількості робочої сили.

Після 2008 року тенденція змінилася і офіційних безробітних реєстрували менше. Зокрема, у 2010-му їх нараховували 544,9 тисячі (8,1% за оцінкою МВФ), а у 2015 році — 490,8 тисячі осіб (9,1%). Варто зазначити, що після 2014 року до підрахунків не включали ТОТ України.

На ринок праці в Україні суттєво вплинула світова пандемія. У 2020 році офіційних безробітних стало більше, ніж у попередні чотири роки (з 2016 по 2019) — 459,2 тисячі. За оцінками МВФ, у 2020 та 2021-му роках рівень безробіття серед українців становив 9,2% і 9,8% відповідно.

Однак перед початком повномасштабного російського вторгнення у 2021 році кількість офіційно не працюючих в Україні становила 295 тисяч, що майже втричі менше, ніж було у 2005-му.

Вплив повномасштабної війни на ринок праці України

У перший рік великої війни в Україні станом на кінець 2022 року було зареєстровано 186,5 тисяч людей, які не були працевлаштовані. Однак варто врахувати, що через війну з України виїхала значна кількість біженців. За оцінками МВФ, рівень безробіття у 2022 році зріс до 24,5% і був найвищим за чотири роки вторгнення.

У 2023 і 2024 році кількість зареєстрованих безробітних була майже однаковою — 96,1 і 94,2 тисячі відповідно (13,1% і 11,6% від загальної кількості робочої сили за оцінками МВФ).

Рівень безробіття в Україні, www.slovoidilo.ua

Торік в Україні станом на кінець грудня офіційно не мали роботу 88,3 тисячі громадян. За оцінками МВФ, без роботи залишалися 11,6% від загальної кількості робочої сили.

Країни Європи з найвищим і найнижчим рівнем безробіття за оцінками МВФ

Згідно з даними МВФ за 2025 рік, найважча ситуація із працевлаштуванням у Македонії і Боснії та Герцоговині — рівень безробіття в країнах становить 12,8% і 12,6% від загальної кількості робочої сили відповідно.

Через повномасштабну війну Україна опинилася на третьому місці серед європейських країн з найвищим рівнем безробіття. За оцінками МВФ, його рівень склав 11,6% від загальної кількості робочої сили. За нею йде Іспанія — 10,8%.

Рівень безробіття в Європі, www.slovoidilo.ua

До десятки країн з найвищим показником безробіття у 2025 році увійшли такі держави як Швеція, Фінляндія, Греція, Албанія, Сербія, Туреччина, Естонія.

Найменше безробітних, за оцінками МВФ, торік було у Мальті, Чехії, Польщі, Швейцарії, Данії, Болгарії, Молдові, Німеччині, Нідерландах, Словенії, Ісландії, Норвегії, Угорщині на Кіпрі та в Ірландії.

Середній рівень безробіття у Бельгії, Португалії, Литві, Латвії, Франції.

