США запроваджують жорсткі санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу»: реакція ЄС Сьогодні 09:50

США запроваджують жорсткі санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу»: реакція ЄС

Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції щодо рф Вони торкнуться російських компаній «Роснефть» і «Лукойл».

Про це повідомляють на сайті Міністерства фінансів США.

Обмеження запроваджують у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

«Зараз саме час припинити вбивства і негайно оголосити перемир’я. З огляду на відмову президента Путіна покласти край цій безглуздій війні, Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно для підтримки зусиль президента Трампа щодо припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зазначається, що, крім «Роснефти» і «Лукойлу», санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснефти» і 6 — «Лукойлу».

Нагадаємо, що раніше міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував істотне посилення санкцій проти Росії. Він підкреслював, що нові обмеження будуть одними з найбільших санкцій, які США вводили проти рф.

Реакція Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення США про санкції проти «Роснєфті», «Лукойлу» та їхніх дочірніх компаній, що стали першими санкціями проти рф за часів другої адміністрації Трампа.

Таку заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн зазначила, що мала розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та вітає рішення США про санкції проти російських нафтових гігантів на тлі ігноруванняросією дипломатичних зусиль для припинення війни.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.