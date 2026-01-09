Прогнози щодо ШІ змінюються: ризики для людства відкладаються Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Колишній співробітник OpenAI Даніель Кокотайло визнав, що розвиток штучного інтелекту відбувається повільніше, ніж він прогнозував раніше. Через це, на його думку, відсуваються й можливі серйозні ризики для людства.

Кокотайло зазначає, що сучасному ШІ потрібно більше часу, аби досягти повністю автономного кодування. Раніше саме ця здатність вважалася ключовим кроком до появи суперінтелекту, але тепер такі очікування перенеслися на пізніший період.

У квітні він опублікував сценарій «ШІ 2027», де описував швидкий і неконтрольований розвиток технологій, що міг би призвести до катастрофічних наслідків. Текст викликав активні дискусії: одні політики й експерти сприйняли його серйозно, інші назвали радше науковою фантастикою.

Після запуску ChatGPT у 2022 році багато прогнозів щодо AGI — загального штучного інтелекту — стали значно оптимістичнішими, і дедалі частіше почали говорити не про десятиліття, а про кілька років. Однак нині Кокотайло визнає, що оцінка 2027 року була надто оптимістичною.

Інші дослідники також переглядають свої прогнози. Вони зазначають, що розвиток ШІ гальмує складність реального світу та нестабільність результатів сучасних моделей. Крім того, сам термін AGI поступово втрачає чітке значення, адже сучасні системи вже виконують дуже широкий спектр завдань.

В оновлених оцінках автори сценарію вважають, що автономне кодування стане можливим лише на початку 2030-х років, а суперінтелект може з’явитися близько 2034 року — без апокаліптичних прогнозів.

Попри це, великі технологічні компанії залишаються амбітними. Наприклад, у OpenAI заявляють, що прагнуть створити автоматизованого ШІ-дослідника до 2028 року, хоча визнають, що успіх не гарантований. Загалом експерти сходяться на думці: чим далі розвивається ШІ, тим зрозуміліше стає, що реальний світ набагато складніший, ніж сценарії наукової фантастики.

