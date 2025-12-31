Який штучний інтелект найнадійніший Сьогодні 04:03 — Технології&Авто

Який штучний інтелект найнадійніший

Чат-бот Grok, створений компанією xAI Ілона Маска, очолив грудневий рейтинг надійності штучного інтелекту за 2025 рік. Ця модель продемонструвала найнижчий рівень «галюцинацій», тоді як популярні сервіси від Google та OpenAI показали значно гірші результати.

Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Relum.

Які інструменти потрапили до рейтингу

Експерти оцінювали десять провідних нейромереж за рівнем ризику для бізнес-завдань.

Дослідження виявило, що Grok видає недостовірну інформацію лише у 8% випадків. Натомість ChatGPT від OpenAI демонструє помилковість на рівні 35%, а показник Google Gemini перевищив 40%. Високий рівень хибних відповідей також зафіксували у Microsoft Copilot — 27%.

Серед інших надійних інструментів аналітики виділили китайську нейромережу DeepSeek (14% помилок), пошуковик Perplexity (13%) та Claude (17%).

Фахівці Relum наголошують, що точність відповідей є критичним фактором для корпоративного сектору, адже понад 65% компаній у США вже інтегрували штучний інтелект у свої робочі процеси.

Очікується, що через зростаючу залежність від технологій бізнес у майбутньому обиратиме моделі, спираючись саме на показники їхньої фактичної точності.

