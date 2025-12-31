0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який штучний інтелект найнадійніший

Технології&Авто
14
Який штучний інтелект найнадійніший
Який штучний інтелект найнадійніший
Чат-бот Grok, створений компанією xAI Ілона Маска, очолив грудневий рейтинг надійності штучного інтелекту за 2025 рік. Ця модель продемонструвала найнижчий рівень «галюцинацій», тоді як популярні сервіси від Google та OpenAI показали значно гірші результати.
Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Relum.

Які інструменти потрапили до рейтингу

Експерти оцінювали десять провідних нейромереж за рівнем ризику для бізнес-завдань.
Читайте також
Дослідження виявило, що Grok видає недостовірну інформацію лише у 8% випадків. Натомість ChatGPT від OpenAI демонструє помилковість на рівні 35%, а показник Google Gemini перевищив 40%. Високий рівень хибних відповідей також зафіксували у Microsoft Copilot — 27%.
Серед інших надійних інструментів аналітики виділили китайську нейромережу DeepSeek (14% помилок), пошуковик Perplexity (13%) та Claude (17%).
Читайте також
Фахівці Relum наголошують, що точність відповідей є критичним фактором для корпоративного сектору, адже понад 65% компаній у США вже інтегрували штучний інтелект у свої робочі процеси.
Очікується, що через зростаючу залежність від технологій бізнес у майбутньому обиратиме моделі, спираючись саме на показники їхньої фактичної точності.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems