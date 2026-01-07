Чого найбільше бояться інвестори, які вклалися в штучний інтелект Сьогодні 21:03 — Фондовий ринок

Різкі коливання ринку, рекордні оцінки компаній і взаємні інвестиції дедалі частіше змушують говорити про можливу ШІ-бульбашку. Попри це, гроші в сектор продовжують надходити.

Напередодні 2026 року інвестори зізналися, що їх лякає найбільше, пише QARTZ.

Протягом останніх двох років головним питанням навколо штучного інтелекту був масштаб можливостей. У другій половині 2025 року фокус змістився на ризики. Інвестори в ШІ пояснили, чого вони бояться у власних ставках.

Зростання може зламатись

Партнер Lightspeed Venture Partners Гуру Чахал каже, що йому «не дає спати» ризик нового глобального шоку для економіки. За останні роки ринки вже пережили пандемію, війну росії проти України та торгівельні мита США.

Водночас Lightspeed активно інвестує в ШІ. У грудні фонд залучив $9 млрд. Компанія підтримує Anthropic, xAI Ілона Маска та європейського конкурента Mistral.

Одна з ключових загроз — залежність галузі від виробництва чипів. Більшість найпотужнішого ШІ-заліза виготовляють на Тайвані, де зберігається напруженість у відносинах із Китаєм.

За словами Чахала, будь-який збій — геополітична криза, нова пандемія чи торгівельні обмеження — може зупинити будівництво дата-центрів і доступ до GPU. У такому разі весь ШІ-бум ризикує загальмувати.

Надмірна конкуренція

Ще одна проблема — перенасичення ринку. У Сан-Франциско десятки стартапів запускають майже однакові продукти. Керівник LifeX Ventures Інакі Беренгер зазначає, що успішні ідеї копіюють за лічені місяці.

Багато компаній будують сервіси на базі одних і тих самих моделей. Це дозволяє швидко запускатися й отримувати перших клієнтів, але ускладнює розуміння, хто має реальну перевагу.

Інвестори визнають, що у більшості стартапів немає захисного «муру» — лише швидкість виконання. А це робить ставки ризикованими, особливо коли великі гравці типу OpenAI чи Google регулярно додають нові функції й перетворюють унікальні ідеї на стандарт.

Бульбашка лусне

Побоювання перегріву ринку зростають. Аналітики звертають увагу на складну мережу угод навколо OpenAI на суму близько $1,4 трлн за участю Nvidia, Microsoft, Oracle та інших. При цьому прогнозовані доходи компанії поки що значно нижчі за обсяги інвестицій.

Навіть CEO Alphabet Сундар Пічаї попередив, що технологічна галузь може «перестаратися» з інвестиціями, і жодна компанія не буде застрахована від наслідків.

У разі корекції компанії з високими оцінками можуть втратити доступ до нового фінансування, а вихід з інвестицій стане складнішим. Це напряму вдарить по венчурних фондах.

Показовим став випадок з Oracle: після звіту про те, що витрати на ШІ зростають швидше за прибутки, акції компанії впали на 16%, знищивши близько $70 млрд ринкової вартості.

Попри порівняння з дотком-бульбашкою, інвестори зазначають різницю: більше ШІ-компаній уже генерують дохід, а великі корпорації перебувають під тиском публічних ринків.

Інвестиції в ШІ продовжують зростати, а технології — розвиватися. Вийти з гри складно. Але чим більші ставки, тим болючішими можуть бути наслідки, якщо ринок розвернеться.

