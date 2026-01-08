0 800 307 555
Трамп хоче збільшити оборонний бюджет США до $1,5 трильйона, аби створити «армію мрії»

Світ
16
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що оборонний бюджет його країни у 2027 році повинен становити не 1 трильйон доларів, а 1,5 трильйона.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Американський лідер повідомив, що відповідне рішення було прийняте ним після «довгих і складних переговорів» із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками заради блага Сполучених Штатів, «особливо у ці дуже неспокійні та небезпечні часи».
«Це дозволить нам створити „Армію мрії“, на яку ми давно маємо право, і, що ще важливіше, яка гарантуватиме нам безпеку та захист, незалежно від ворога», — наголосив Трамп.
Він пояснив, що завдяки великим доходам від мит інших країн Сполучені Штати можуть «легко досягти» суми у 1,5 трильйона доларів, водночас створюючи «безпрецедентні збройні сили», маючи можливість виплачувати борг, а також виплачувати «значні дивіденди патріотам із середнім доходом» у США.
За матеріалами:
Укрінформ
