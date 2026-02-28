0 800 307 555
Зайнятість українців в Австрії зростає, але рівень безробіття все ще високий

Зайнятість українок в Австрії з 2022 року зросла у 5 разів
Від початку повномасштабної війни зайнятість українок в Австрії зросла майже у п’ять разів. Якщо у 2022 році працювали лише близько 10% з них, то нині цей показник сягнув 48%. Серед чоловіків рівень зайнятості становить 51%.
Про це повідомляє Kurier.

Чи багато українців досі без роботи

Станом на 1 січня 2026 року в Австрії перебували понад 94 тисячі громадян України. До цієї кількості зараховують і тих, хто оформили тимчасовий захист, і тих, хто приїхав раніше. Понад половина з них живуть у Відні.
Демографічний портрет українців в Австрії:
  • 61% з них — жінки, 39% - чоловіки;
  • 30% - молодші 20 років, 58% - працездатного віку (20−59 років);
  • 12% - люди віком 60+, що більш ніж удвічі менше, ніж середній показник по країні.
Мовна адаптація стала одним із ключових чинників зростання зайнятості. Більшість українців зазначають, що вже можуть говорити й писати німецькою. 30% оцінюють свій рівень володіння мовою як високий, ще 38% — як базовий.
Попри помітне зростання зайнятості, дані дослідження Австрійського фонду інтеграції свідчать про те, що рівень безробіття серед українців залишається вищим, ніж серед громадян Австрії (19% проти 7%).
