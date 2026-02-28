Зайнятість українців в Австрії зростає, але рівень безробіття все ще високий Сьогодні 18:15 — Світ

Зайнятість українок в Австрії з 2022 року зросла у 5 разів

Від початку повномасштабної війни зайнятість українок в Австрії зросла майже у п’ять разів. Якщо у 2022 році працювали лише близько 10% з них, то нині цей показник сягнув 48%. Серед чоловіків рівень зайнятості становить 51%.

Про це повідомляє Kurier

Чи багато українців досі без роботи

Станом на 1 січня 2026 року в Австрії перебували понад 94 тисячі громадян України. До цієї кількості зараховують і тих, хто оформили тимчасовий захист, і тих, хто приїхав раніше. Понад половина з них живуть у Відні.

Демографічний портрет українців в Австрії:

61% з них — жінки, 39% - чоловіки;

30% - молодші 20 років, 58% - працездатного віку (20−59 років);

12% - люди віком 60+, що більш ніж удвічі менше, ніж середній показник по країні.

Мовна адаптація стала одним із ключових чинників зростання зайнятості. Більшість українців зазначають, що вже можуть говорити й писати німецькою. 30% оцінюють свій рівень володіння мовою як високий, ще 38% — як базовий.

Попри помітне зростання зайнятості, дані дослідження Австрійського фонду інтеграції свідчать про те, що рівень безробіття серед українців залишається вищим, ніж серед громадян Австрії (19% проти 7%).

