У Британії запускають завод українського виробника дронів Shark
У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод. Це виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на виробництві дронів.
Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
Навіщо відкривають виробництво
За його словами, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Йдеться не про перенесення «центру тяжіння з України», а про розширення спільних спроможностей і створення «другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва».
«Ми залишаємо центр інженерної експертизи в Україні, а виробництво інтегруємо у британський оборонний простір. Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки», — зауважив Валерій Залужний.
Він підкреслив, що для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. А от для Великої Британії — це посилення власної оборонної індустрії, доступ до перевірених у сучасній війні технологій та створення робочих місць.
«Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань», — наголосив Валерій Залужний.
Інвестиції в проєкт
Минулої осені Ukrspecsystems оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн.
План передбачає будівництво заводу площею 11 000 м² та створення випробувального й навчального центру.
Реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. Тоді ж Ukrspecsystems також заявила про намір розширювати присутність у Великій Британії протягом наступних трьох років.
Довідка Finance.ua:
- Ukrspecsystems — заснована у 2014 році;
- компанія відома насамперед дронами PD-2, Gekata та серією Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark);
- дрони використовуються для розвідки, спостереження та коригування артилерії.
