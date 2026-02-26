У Британії запускають завод українського виробника дронів Shark Сьогодні 03:49 — Світ

Інвестиційний проєкт реалізується у Східній Англії. Його вартість становить близько 200 млн фунтів стерлінгів.

У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод. Це виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на виробництві дронів.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Навіщо відкривають виробництво

За його словами, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Йдеться не про перенесення «центру тяжіння з України», а про розширення спільних спроможностей і створення «другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва».

«Ми залишаємо центр інженерної експертизи в Україні, а виробництво інтегруємо у британський оборонний простір. Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки», — зауважив Валерій Залужний.

Він підкреслив, що для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. А от для Великої Британії — це посилення власної оборонної індустрії, доступ до перевірених у сучасній війні технологій та створення робочих місць.

«Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань», — наголосив Валерій Залужний.

Інвестиції в проєкт

Минулої осені Ukrspecsystems оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн.

План передбачає будівництво заводу площею 11 000 м² та створення випробувального й навчального центру.

Реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. Тоді ж Ukrspecsystems також заявила про намір розширювати присутність у Великій Британії протягом наступних трьох років.

Довідка Finance.ua:

Ukrspecsystems — заснована у 2014 році;

компанія відома насамперед дронами PD-2, Gekata та серією Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark);

дрони використовуються для розвідки, спостереження та коригування артилерії.

