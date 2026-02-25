Українці в Німеччині: чи можна отримати громадянство після тимчасового захисту Сьогодні 09:18 — Світ

Українці з тимчасовим захистом за §24 у Німеччині частіше цікавляться можливістю натуралізації

Тисячі українців нині проживають у Німеччині на підставі тимчасового захисту відповідно до § 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG). За кілька років багато хто з них уже встиг інтегруватися: знайти роботу, вивчити мову, віддати дітей до шкіл. Тож питання отримання німецького громадянства стає дедалі актуальнішим.

Розбираємося, чи зараховується період проживання за § 24 до необхідного строку для натуралізації, та які умови потрібно виконати, щоб подати заяву.

Чи враховується проживання за § 24 до стажу для натуралізації

Період легального перебування в Німеччині зі статусом тимчасового захисту за § 24 зараховується до загального строку проживання, необхідного для отримання громадянства. Це означає, що роки, проведені в країні на цій підставі, не «втрачаються» для майбутньої натуралізації.

Однак сам по собі цей статус не дає права одразу подавати документи на громадянство.

Чому не можна подати заяву напряму зі статусом § 24

Попри те, що час перебування за § 24 враховується, подання заяви на громадянство безпосередньо з цим типом дозволу на проживання зазвичай неможливе. Перед процедурою натуралізації необхідно змінити підставу перебування — наприклад, на робочий, навчальний або сімейний дозвіл на проживання.

Іншими словами, наявність іншого типу посвідки на проживання є фактичною обов’язковою умовою для старту процедури отримання громадянства.

Читайте також Українські біженці швидше за інших знаходять роботу в Німеччині

До якого часу діє тимчасовий захист і що варто зробити вже зараз

Тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року. Це дає достатній перехідний період для планування подальших кроків.

Юристи радять використати цей час для:

підтвердження мовних знань;

виконання інтеграційних вимог;

стабілізації доходу;

підготовки документів для зміни типу дозволу на проживання.

Таким чином, після переходу на інший статус можна буде без зволікань розпочати процедуру натуралізації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.