0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці в Німеччині: чи можна отримати громадянство після тимчасового захисту

Світ
1
Українці з тимчасовим захистом за §24 у Німеччині частіше цікавляться можливістю натуралізації
Українці з тимчасовим захистом за §24 у Німеччині частіше цікавляться можливістю натуралізації
Тисячі українців нині проживають у Німеччині на підставі тимчасового захисту відповідно до § 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG). За кілька років багато хто з них уже встиг інтегруватися: знайти роботу, вивчити мову, віддати дітей до шкіл. Тож питання отримання німецького громадянства стає дедалі актуальнішим.
Розбираємося, чи зараховується період проживання за § 24 до необхідного строку для натуралізації, та які умови потрібно виконати, щоб подати заяву.

Чи враховується проживання за § 24 до стажу для натуралізації

Період легального перебування в Німеччині зі статусом тимчасового захисту за § 24 зараховується до загального строку проживання, необхідного для отримання громадянства. Це означає, що роки, проведені в країні на цій підставі, не «втрачаються» для майбутньої натуралізації.
Однак сам по собі цей статус не дає права одразу подавати документи на громадянство.

Чому не можна подати заяву напряму зі статусом § 24

Попри те, що час перебування за § 24 враховується, подання заяви на громадянство безпосередньо з цим типом дозволу на проживання зазвичай неможливе. Перед процедурою натуралізації необхідно змінити підставу перебування — наприклад, на робочий, навчальний або сімейний дозвіл на проживання.
Іншими словами, наявність іншого типу посвідки на проживання є фактичною обов’язковою умовою для старту процедури отримання громадянства.
Читайте також

До якого часу діє тимчасовий захист і що варто зробити вже зараз

Тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року. Це дає достатній перехідний період для планування подальших кроків.
Юристи радять використати цей час для:
  • підтвердження мовних знань;
  • виконання інтеграційних вимог;
  • стабілізації доходу;
  • підготовки документів для зміни типу дозволу на проживання.
Таким чином, після переходу на інший статус можна буде без зволікань розпочати процедуру натуралізації.
За матеріалами:
visitukraine.today
НімеччинаУкраїнці в Німеччині
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems