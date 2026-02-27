0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Секретний тунель на кордоні у Польщі: хто його зробив

Світ
62
Секретний тунель на кордоні у Польщі: хто його зробив
Секретний тунель на кордоні у Польщі: хто його зробив
Польські прикордонники виявили на кордоні таємний тунель, через який переправляли іноземців до Євросоюзу.
За даними видання The Telegraph, будівництво підземних шляхів організували не росіяни, а фахівці з Близького Сходу, пише inpoland.net.pl.

Деталі

За словами підполковника польської прикордонної служби Катажини Зданович, один із найбільших тунелів мав бетонні стійки для зміцнення стін і досягав значної довжини.
Експерти відзначають, що технології будівництва таких об’єктів характерні для угруповань із Близького Сходу. Колишній сапер британської армії майор Роб Кемпбелл припустив, що до спорудження могли бути причетні ХАМАС або Палестинський ісламський джихад.

Історія

Використання підземних тунелів розглядають як нову форму гібридної війни проти Заходу. Так, у грудні 2025 року через 60-метровий тунель спробували пройти близько 180 осіб.
Складність та технічна оснащеність тунелів свідчить про серйозну підготовку з боку організаторів, що значно ускладнює роботу прикордонників.
Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек підкреслив, що такі спроби нелегального перетину лише підтверджують ефективність наземних укріплень на кордоні.
За його словами, риття тунелів спеціалістами з Близького Сходу стало наслідком того, що традиційні методи перетину кордону стали менш дієвими, а польська система контролю довела свою надійність.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems