Секретний тунель на кордоні у Польщі: хто його зробив

Польські прикордонники виявили на кордоні таємний тунель, через який переправляли іноземців до Євросоюзу.

За даними видання The Telegraph, будівництво підземних шляхів організували не росіяни, а фахівці з Близького Сходу, пише inpoland.net.pl

Деталі

За словами підполковника польської прикордонної служби Катажини Зданович, один із найбільших тунелів мав бетонні стійки для зміцнення стін і досягав значної довжини.

Експерти відзначають, що технології будівництва таких об’єктів характерні для угруповань із Близького Сходу. Колишній сапер британської армії майор Роб Кемпбелл припустив, що до спорудження могли бути причетні ХАМАС або Палестинський ісламський джихад.

Історія

Використання підземних тунелів розглядають як нову форму гібридної війни проти Заходу. Так, у грудні 2025 року через 60-метровий тунель спробували пройти близько 180 осіб.

Складність та технічна оснащеність тунелів свідчить про серйозну підготовку з боку організаторів, що значно ускладнює роботу прикордонників.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек підкреслив, що такі спроби нелегального перетину лише підтверджують ефективність наземних укріплень на кордоні.

За його словами, риття тунелів спеціалістами з Близького Сходу стало наслідком того, що традиційні методи перетину кордону стали менш дієвими, а польська система контролю довела свою надійність.

