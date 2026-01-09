Alphabet обігнала Apple за капіталізацією вперше з 2019 року Сьогодні 02:34 — Фондовий ринок

Материнська компанія Google Alphabet випередила Apple за ринковою капіталізацією. Це сталося вперше з 2019 року на тлі різної динаміки акцій компаній — інвестори по-різному оцінили їхні підходи до розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє CNBC

Ринкова капіталізація Alphabet 7 січня закрилася на рівні 3,88 трильйона доларів. Капіталізація Apple водночас становила 3,84 трильйона доларів. Акції Alphabet зросли більш ніж на 2% і закрилися на рівні 322,03 долара, а акції Apple за останні п’ять днів втратили понад 4%.

Зміна позицій підкреслює різні вектори розвитку компаній у сфері штучного інтелекту. Alphabet у 2025 році стала одним із найуспішніших гравців Волл-стріт завдяки активному поверненню в ШІ-перегони. Акції компанії зросли на 65% минулого року, що стало найрізкішим зростанням із 2009 року.

Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї заявляв про стрімке зростання попиту на сервіси компанії. За його словами, хмарний бізнес Google до третього кварталу 2025 року уклав більше угод на понад 1 млрд доларів, ніж за два попередні роки разом.

Apple натомість залишалася майже осторонь активних ШІ-перегонів, що розпочалися після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Компанія минулого року відклала реліз нового покоління Siri зі штучним інтелектом. Згодом в Apple пообіцяли випустити «більш персоналізовану Siri» з Gemini у 2026 році.

