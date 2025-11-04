0 800 307 555
Alphabet планує продати облігацій на суму 3 млрд євро

Фондовий ринок
Alphabet Inc., материнська компанія Google, вдруге за рік залучає кошти на європейському борговому ринку. Компанія готує багатотраншевий випуск облігацій, щоб профінансувати рекордні капітальні інвестиції у розвиток штучного інтелекту та хмарної інфраструктури.
Про це повідомяє Bloomberg.

Умови розміщення

За даними джерела, знайомого з деталями угоди, Alphabet пропонує шість траншів облігацій у євро зі строком обігу від 3 до 39 років. Загальний обсяг випуску очікується не менше ніж 3 млрд євро (близько 3,5 млрд доларів).
Трирічний транш пропонується з приблизно +60 б.п. до середньої ставки свопів, найдовший — близько +190 б.п.
Це буде другий випуск Alphabet у євро в 2025 році. На початку року компанія вже розмістила багатотраншеві облігації на 6,75 млрд євро, що викликало високий попит інвесторів і стало частиною стратегії диверсифікації позик поза доларовим ринком.

Зростання витрат на ШІ стимулює запозичення

Сектор Big Tech активно нарощує інвестиції у штучний інтелект. Минулого тижня Meta Platforms розмістила корпоративні облігації на 30 млрд доларів — найбільший випуск року на ринку США.
Для Alphabet попит на хмарні сервіси та продукти з компонентами ШІ продовжує зростати: виручка компанії у третьому кварталі досягла 87,5 млрд доларів. Капітальні витрати за підсумками року прогнозуються на рівні 91−93 млрд доларів, а дохід від продуктів на основі генеративного ШІ — збільшиться більш ніж на 200% р/р.
Виручені від розміщення кошти компанія планує спрямувати на загальні корпоративні цілі. Рейтинги Alphabet залишаються на високому рівні: Aa2 / AA+.
Глобальними координаторами та букраннерами виступають Goldman Sachs, HSBC і JPMorgan. Серед букраннерів також BNP Paribas, Crédit Agricole CIB і Deutsche Bank. Остаточні цінові параметри очікуються пізніше сьогодні.
За матеріалами:
dev.ua
