Alphabet вперше досягла ринкової капіталізації в $3 трлн

Alphabet, материнська компанія Google, вперше досягла капіталізації у $3 трильйони. Це стало можливим завдяки зростанню інтересу до технологій штучного інтелекту та сприятливому рішенню антимонопольного суду США.

Про це пише Reuters

Акції класу, А зросли на 3,8% до $250, а класу C — на 3,7% до $250,4, встановивши рекордні максимуми.

Від початку року їхня вартість зросла більш ніж на 32% - найкращий результат серед компаній «Чудової сімки», що значно випереджає 12,5% зростання індексу S&P 500.

Alphabet стала третьою компанією після Apple та Microsoft, яка подолала позначку у $3 трлн. Лідером ринку залишається Nvidia з капіталізацією $4,25 трлн.

Фактор штучного інтелекту

Акції технологічних компаній і розробників ШІ підтримують зростання головних індексів Уолл-стріт. Очікування на зниження ставок Федеральною резервною системою США лише посилили оптимізм. Додатковим драйвером стали прогнози Oracle щодо розвитку індустрії штучного інтелекту.

Вплив судових рішень

Позитивним сигналом для інвесторів стало рішення суду , яке дозволило Alphabet зберегти контроль над браузером Chrome і мобільною ОС Android. Хоча компанія повинна ділитися певними даними з конкурентами, загроза примусового продажу ключових активів зникла.

Фінансові результати та перспективи

У другому кварталі підрозділ хмарних обчислень Alphabet показав майже 32% зростання доходів, перевищивши очікування аналітиків. Інвестиції у власні чіпи та модель штучного інтелекту Gemini почали приносити результати, пише Reuters.

Аналітики відзначають, що компанія поступово відходить від образу «лише пошуковика», розвиваючи YouTube, Waymo та інші напрямки.

За даними LSEG, акції Alphabet торгуються приблизно у 23 рази дорожче за форвардний прибуток — це нижчий показник, ніж у решти «Чудової сімки».

