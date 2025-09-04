Суд у США дозволив Google не продавати Chrome і Android Сьогодні 02:41 — Фондовий ринок

Суд у США дозволив Google не продавати Chrome і Android

У США суд дозволив компанії Google не продавати Chrome і Android. Проте, компанію зобов’язали відкрити доступ до даних для конкурентів.

Про це повідомляє видання Reuters.

Американський суд ухвалив рішення проти Google в антимонопольній справі. Суддя округу Колумбія Аміт Мехта постановив, що компанія не зобов’язана продавати браузер Chrome і операційну систему Android, проте Google має поділитися частиною даних із конкурентами для посилення конкуренції на ринку пошуку.

Після оприлюднення рішення суду акції материнської компанії Alphabet зросли на 7,2%, адже інвестори позитивно сприйняли новину.

Тепер Google також зможе продовжити робити багатомільярдні виплати Apple, які критикують антимонопольні органи. Папери Apple подорожчали на 3%.

Суд зазначив, що конкуренцію Google посилюють компанії, які працюють зі штучним інтелектом. «Тут суд просять зазирнути в кришталеву кулю і подивитися в майбутнє. Це не зовсім сильна сторона судді», — заявив Мехта.

За його словами, зростання популярності ChatGPT та інших рішень показує, що ШІ-компанії здатні конкурувати з Google краще, ніж традиційні розробники пошукових систем. Суддя підкреслив, що в умовах появи нових технологій немає необхідності вимагати продажу Chrome або Android.

Передача даних конкурентам стане викликом для компанії Google, але збереження ключових продуктів знизило побоювання інвесторів. Експерти зазначають, що це рішення відкриває нові можливості для розвитку чат-ботів і ШІ-пошуковиків.

«Потік грошей у цю сферу і швидкість, з якою це сталося, вражають», — написав Мехта.

Аналітики вважають, що користувачі поступово звикатимуть до нових сервісів, тому ризик для Google не є негайним.

Крім того, суд також дозволив Google продовжити виплати Apple та іншим виробникам пристроїв за використання пошукової системи за замовчуванням. За даними аналітиків Morgan Stanley, сума таких платежів Apple сягає 20 мільярдів доларів на рік.

Суд зазначив, що в умовах зростання ШІ-рішень заборона на ці виплати не є необхідною. При цьому Google втратила право укладати ексклюзивні контракти, які заважали встановленню додатків конкурентів.

