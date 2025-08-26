Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції

Технології&Авто
12
Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції
Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції
Google оголосив про глобальне розширення режиму штучного інтелекту (AI Mode), який тепер стане доступним у 180 нових країнах. Компанія також тестує агентські функції та персоналізовані результати пошуку.
Про це пише TechCrunch.

Що сталося

Компанія Google повідомила про розширення режиму штучного інтелекту (AI Mode). До сьогодні режим ШІ був доступний лише у США, Великій Британії та Індії. Тепер Google відкриває його ще для 180 країн, плануючи поступово додати підтримку інших мов і регіонів.
Читайте також
Крім розширення, компанія запроваджує нові агентні можливості. Завдяки ним користувачі зможуть, наприклад, бронювати ресторани безпосередньо через «Пошук», а в майбутньому — також купувати квитки на заходи чи знаходити локальні послуги. Для цього режим ШІ аналізує запит за критеріями (дата, час, кухня, кількість гостей, місце розташування) та формує добірку доступних варіантів у реальному часі.
Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції
Ця функція наразі доступна передплатникам плану Google AI Ultra у США (вартістю $249,99 на місяць) у межах експерименту «Агентські можливості в режимі ШІ» від Google Labs.
Читайте також
Ще одне оновлення — можливість ділитися відповідями штучного інтелекту з іншими. Нова кнопка «Поділитися» дозволяє надсилати результати в AI Mode друзям чи колегам для спільного планування, наприклад, подорожей або вечірок.
Нагадаємо, нещодавно Google оголосив про розширення функції «Перевірка ідентичності» в Android 16 QPR2. Вона ускладнить злодіям доступ до конфіденційних застосунків, навіть якщо вони знають PIN-код чи пароль для розблокування екрана.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems