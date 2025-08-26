Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції — Finance.ua

Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції Сьогодні 04:37 — Технології&Авто

Google глобально розширює режим ШІ та додає нові функції

Google оголосив про глобальне розширення режиму штучного інтелекту (AI Mode), який тепер стане доступним у 180 нових країнах. Компанія також тестує агентські функції та персоналізовані результати пошуку.

Про це пише TechCrunch.

Що сталося

Компанія Google повідомила про розширення режиму штучного інтелекту (AI Mode). До сьогодні режим ШІ був доступний лише у США, Великій Британії та Індії. Тепер Google відкриває його ще для 180 країн, плануючи поступово додати підтримку інших мов і регіонів.

Крім розширення, компанія запроваджує нові агентні можливості. Завдяки ним користувачі зможуть, наприклад, бронювати ресторани безпосередньо через «Пошук», а в майбутньому — також купувати квитки на заходи чи знаходити локальні послуги. Для цього режим ШІ аналізує запит за критеріями (дата, час, кухня, кількість гостей, місце розташування) та формує добірку доступних варіантів у реальному часі.

Ця функція наразі доступна передплатникам плану Google AI Ultra у США (вартістю $249,99 на місяць) у межах експерименту «Агентські можливості в режимі ШІ» від Google Labs.

Ще одне оновлення — можливість ділитися відповідями штучного інтелекту з іншими. Нова кнопка «Поділитися» дозволяє надсилати результати в AI Mode друзям чи колегам для спільного планування, наприклад, подорожей або вечірок.

Нагадаємо, нещодавно Google оголосив про розширення функції «Перевірка ідентичності» в Android 16 QPR2. Вона ускладнить злодіям доступ до конфіденційних застосунків, навіть якщо вони знають PIN-код чи пароль для розблокування екрана.

