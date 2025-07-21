Google інтегрував Gemini 2.5 Pro та ШІ-дзвінки в Google Search — Finance.ua

Google інтегрував Gemini 2.5 Pro та ШІ-дзвінки в Google Search
Google офіційно розпочав розгортати нові інструменти для AI Mode, зокрема Gemini 2.5 Pro та Deep Search. Вони вже доступні підписникам планів Google AI Pro та AI Ultra. І хоча ці функції частково інтегровані в інші продукти Google, компанія поступово перетворює AI Mode на основний спосіб взаємодії з пошуковою системою.
Про це свідчить інформація у блозі компанії.
Головною новинкою є Deep Search, що базується на потужному LLM Gemini 2.5 Pro. Цей інструмент дозволяє поставити більш складні запити та отримати структуровані, глибокі відповіді з уточненням, деталізацією та посиланнями на перевірені джерела. Це суттєво відрізняє його від традиційного пошуку, орієнтованого на ключові слова.
Окрему увагу привертає функція ШІ-дзвінків, яку було анонсовано ще на Google I/O у травні. Вона дозволяє штучному інтелекту телефонувати в місцеві компанії для з’ясування актуальної інформації, наприклад, цін або наявності товарів. При пошуку магазинів чи сервісів у результатах зʼявляється кнопка на кшталт «Перевірити ціни за допомогою ШІ». Дзвінки здійснюються через інструмент Project Astra і вже доступні для всіх користувачів Google Search, але з більшими лімітами для підписників Pro і Ultra.
Google уточнює, що наразі дзвінки працюють у тестовому режимі: ШІ може спілкуватися лише з компаніями, відкритими для публічних звернень, і обмежується базовими запитами. Проте це лише початок, у майбутньому планується розширити теми для дзвінків і глибину взаємодії з сервісами.
AI Mode є новим підходом Google до пошуку, де класичні результати доповнюються відповідями на базі LLM. Вперше про нього оголосили на весняній конференції Google I/O 2025, а тестування для широкого загалу розпочалося в травні. Нова хвиля інтеграцій демонструє прагнення Google зробити ШІ ключовим інтерфейсом доступу до інформації.
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