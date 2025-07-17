Онлайн-шопінг у ChatGPT: OpenAI зароблятиме на комісіях із замовлень — Finance.ua

Онлайн-шопінг у ChatGPT: OpenAI зароблятиме на комісіях із замовлень Сьогодні 18:32 — Технології&Авто

Онлайн-шопінг у ChatGPT: OpenAI зароблятиме на комісіях із замовлень

OpenAI планує ввести комісію з продажів товарів, які будуть продаватися безпосередньо через її чатбот ChatGPT. Цей крок є частиною стратегії розширення функцій електронної комерції та пошуку нових джерел доходу компанії.

За інформацією Financial Times, це може суттєво змінити бізнес-модель OpenAI, вартість якої оцінюють у $300 млрд.

Зараз ChatGPT демонструє товари з посиланнями на сайти онлайн-ритейлерів. У квітні компанія також оголосила про партнерство з платіжною платформою Shopify.

Що зміниться

Новий підхід передбачає інтеграцію власної системи оформлення замовлень прямо у ChatGPT. Продавці, які прийматимуть та виконуватимуть замовлення через чатбот, платитимуть OpenAI комісію.

Для компанії, яка раніше здебільшого заробляла на підписках преміум-версії, це стратегічне рішення. Запровадження комісій дасть змогу отримувати доходи і від користувачів безкоштовної версії ChatGPT, які раніше не приносили прибутку.

Нова функція також допоможе OpenAI посилити конкуренцію з Google, оскільки все більше користувачів шукають товари та послуги безпосередньо через AI-чатботи. За даними співрозмовників видання, OpenAI разом із партнерами, зокрема Shopify, уже тестують рішення з брендами та обговорюють фінансові умови співпраці.

Shopify пропонує технологію оформлення покупок, яку можна інтегрувати у сторонні онлайн-сервіси. Ця система вже використовується соцмережами, наприклад, у функції покупок TikTok.

Рекомендації щодо продуктів у ChatGPT. Зображення: OpenAI

Наразі рекомендації товарів у ChatGPT формуються на основі запиту користувача, контексту та заданих параметрів, як-от бюджет. Компанія нещодавно покращила функцію пам’яті, що дозволяє чатботу краще враховувати вподобання користувачів і пропонувати персоналізовані варіанти.

Водночас OpenAI зазначає, що при переході за товаром користувачам може бути показаний список продавців, сформований за метаданими від сторонніх партнерів. Поки що ціна та умови доставки не враховуються, але компанія планує вдосконалити цей процес.

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Бренди та рекламні агентства вже почали експерименти з просування товарів у чатботах, створюючи контент, який, на їхню думку, буде краще опрацьований моделями. Ця практика, схожа на традиційну SEO, отримала назву AIO (AI optimisation).

У грудні минулого року OpenAI заявляла, що не планує запускати рекламу, проте фінансова директорка Сара Фраєр в інтерв’ю Financial Times повідомила, що компанія розглядає таку можливість і хоче «ретельно продумати, коли і де впроваджувати рекламу».

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