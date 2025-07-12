ChatGPT отримає інтеграцію зі Slack і Canva для режиму «глибокого дослідження» — Finance.ua

ChatGPT отримає інтеграцію зі Slack і Canva для режиму «глибокого дослідження» 12.07.2025, 00:15 — Технології&Авто

ChatGPT отримає інтеграцію зі Slack і Canva для режиму «глибокого дослідження»

OpenAI додає підтримку нових інтеграцій (так званих конекторів) для своєї функції «глибоке дослідження» в ChatGPT, яка автоматизує онлайн-дослідження. Серед перших нових підключень — Slack.

Про це повідомляє BleepingComputer.

Як це працює

Функція «глибоке дослідження» з’явилася у платних версіях ChatGPT у 2024 році та дозволяє створювати глибокі аналітичні тексти за запитом.

Читайте також OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google

Вона поєднує можливості генеративного ШІ з пошуком, перевіркою фактів і побудовою структури документа.

OpenAI поступово розширює її функціональність, орієнтуючись на потреби дослідників, бізнес-аналітиків та журналістів.

Функція «глибоке дослідження» дозволяє користувачу задати короткий запит, а система самостійно опрацьовує інтернет-джерела, щоб створити повноцінне дослідження чи аналітичний текст.

Завдяки новим конекторам ChatGPT зможе отримувати додаткові дані з корпоративних середовищ, таких як месенджери чи сервіси дизайну.

Читайте також OpenAI уклала одну з найбільших угод в історії ШІ на десятки мільярдів доларів

Підключення Slack дає змогу використовувати історію робочих чатів для формування контексту дослідження, наприклад, під час підготовки звітів або технічної документації.

Проте наразі не відомо, чи інтеграція відбувається за офіційною співпрацею з Slack, чи через відкриті API, які мають ряд обмежень.

Також «глибоке дослідження» отримує підтримку Canva. Це означає, що ChatGPT може генерувати не лише текстові документи, а й візуальні матеріали з використанням заданого контенту.

Читайте також Mattel і OpenAI створять розумні іграшки зі штучним інтелектом

Окрім того, OpenAI тестує інтеграції й для функції ChatGPT Search, зокрема з Gmail. Це дозволяє шукати та узагальнювати листування, що відкриває нові сценарії для бізнес-користувачів.

OpenAI запевняє, що приватні дані користувачів не використовуються для тренування моделей, якщо активовано відповідний параметр конфіденційності в налаштуваннях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.