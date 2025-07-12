ChatGPT отримає інтеграцію зі Slack і Canva для режиму «глибокого дослідження» — Finance.ua
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ChatGPT отримає інтеграцію зі Slack і Canva для режиму «глибокого дослідження»

Технології&Авто
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ChatGPT отримає інтеграцію зі Slack і Canva для режиму «глибокого дослідження»
ChatGPT отримає інтеграцію зі Slack і Canva для режиму «глибокого дослідження»
OpenAI додає підтримку нових інтеграцій (так званих конекторів) для своєї функції «глибоке дослідження» в ChatGPT, яка автоматизує онлайн-дослідження. Серед перших нових підключень — Slack.
Про це повідомляє BleepingComputer.

Як це працює

Функція «глибоке дослідження» з’явилася у платних версіях ChatGPT у 2024 році та дозволяє створювати глибокі аналітичні тексти за запитом.
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Вона поєднує можливості генеративного ШІ з пошуком, перевіркою фактів і побудовою структури документа.
OpenAI поступово розширює її функціональність, орієнтуючись на потреби дослідників, бізнес-аналітиків та журналістів.
Функція «глибоке дослідження» дозволяє користувачу задати короткий запит, а система самостійно опрацьовує інтернет-джерела, щоб створити повноцінне дослідження чи аналітичний текст.
Завдяки новим конекторам ChatGPT зможе отримувати додаткові дані з корпоративних середовищ, таких як месенджери чи сервіси дизайну.
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Підключення Slack дає змогу використовувати історію робочих чатів для формування контексту дослідження, наприклад, під час підготовки звітів або технічної документації.
Проте наразі не відомо, чи інтеграція відбувається за офіційною співпрацею з Slack, чи через відкриті API, які мають ряд обмежень.
Також «глибоке дослідження» отримує підтримку Canva. Це означає, що ChatGPT може генерувати не лише текстові документи, а й візуальні матеріали з використанням заданого контенту.
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Окрім того, OpenAI тестує інтеграції й для функції ChatGPT Search, зокрема з Gmail. Це дозволяє шукати та узагальнювати листування, що відкриває нові сценарії для бізнес-користувачів.
OpenAI запевняє, що приватні дані користувачів не використовуються для тренування моделей, якщо активовано відповідний параметр конфіденційності в налаштуваннях.
За матеріалами:
dev.ua
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