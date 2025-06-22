Mattel і OpenAI створять розумні іграшки зі штучним інтелектом — Finance.ua

Mattel і OpenAI створять розумні іграшки зі штучним інтелектом Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Mattel і OpenAI створять розумні іграшки зі штучним інтелектом

Mattel робить впевнений крок у цифрове майбутнє, оголосивши про стратегічне партнерство з OpenAI. Мета співпраці — створення нової лінійки іграшок та інтерактивних продуктів на базі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Business Wire.

Компанія, яка завоювала Голлівуд нещодавнім успіхом фільму про Барбі, тепер планує об’єднати свої культові бренди з передовими ШІ-технологіями.

Спільна робота з OpenAI дасть Mattel змогу розробляти інтелектуальні, адаптивні та безпечні іграшки, здатні спілкуватися, розуміти і розважати дітей по всьому світу.

Очікується, що перший продукт цієї колаборації з’явиться вже до кінця поточного року, хоча подробиці поки тримають у секреті.

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Важливо, що партнерство охоплює не тільки споживчий ринок. Mattel планує інтегрувати інструменти OpenAI, включно з корпоративною версією ChatGPT, у внутрішні процеси компанії — від розробки ідей до управління проєктами.

Це дасть змогу прискорити цикл створення нових продуктів і підвищити ефективність бізнесу.

Як підкреслюють обидві сторони, безпека, конфіденційність і вікова доречність залишаться пріоритетами. Це особливо важливо для компанії з більш ніж 80-річною історією довіри серед родин.

Співпраця Mattel і OpenAI також відображає дедалі активніше проникнення штучного інтелекту у творчі та розважальні індустрії.

На тлі зростаючого інтересу до ШІ-іграшок, здатних до живого діалогу і навчання, проєкт обіцяє відкрити нові формати взаємодії дітей з технологіями — цього разу під контролем фахівців.

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