Mattel і OpenAI створять розумні іграшки зі штучним інтелектом — Finance.ua

Mattel і OpenAI створять розумні іграшки зі штучним інтелектом
Mattel робить впевнений крок у цифрове майбутнє, оголосивши про стратегічне партнерство з OpenAI. Мета співпраці — створення нової лінійки іграшок та інтерактивних продуктів на базі штучного інтелекту.
Про це повідомляє Business Wire.
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Компанія, яка завоювала Голлівуд нещодавнім успіхом фільму про Барбі, тепер планує об’єднати свої культові бренди з передовими ШІ-технологіями.
Спільна робота з OpenAI дасть Mattel змогу розробляти інтелектуальні, адаптивні та безпечні іграшки, здатні спілкуватися, розуміти і розважати дітей по всьому світу.
Очікується, що перший продукт цієї колаборації з’явиться вже до кінця поточного року, хоча подробиці поки тримають у секреті.
Важливо, що партнерство охоплює не тільки споживчий ринок. Mattel планує інтегрувати інструменти OpenAI, включно з корпоративною версією ChatGPT, у внутрішні процеси компанії — від розробки ідей до управління проєктами.
Це дасть змогу прискорити цикл створення нових продуктів і підвищити ефективність бізнесу.
Як підкреслюють обидві сторони, безпека, конфіденційність і вікова доречність залишаться пріоритетами. Це особливо важливо для компанії з більш ніж 80-річною історією довіри серед родин.
Співпраця Mattel і OpenAI також відображає дедалі активніше проникнення штучного інтелекту у творчі та розважальні індустрії.
На тлі зростаючого інтересу до ШІ-іграшок, здатних до живого діалогу і навчання, проєкт обіцяє відкрити нові формати взаємодії дітей з технологіями — цього разу під контролем фахівців.
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