5 навичок, які допоможуть не втратити роботу через штучний інтелект — Finance.ua

5 навичок, які допоможуть не втратити роботу через штучний інтелект Сьогодні 19:36

5 навичок, які допоможуть не втратити роботу через штучний інтелект

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці. Він вже став частиною багатьох галузей, через що напряму стає «конкурентом» для людей. Внаслідок активного розвитку ШІ та його впровадження у роботу чимало професіоналів опиняються під загрозою звільнення.

Проте залишитися затребуваним працівником навіть в епоху ШІ — цілком реально. Фахівці robota.ua розповіли , які навички сьогодні найбільше цінуються роботодавцями та як їх розвивати, щоб залишатися затребуваними там, де всю механічну роботу виконуватиме штучний інтелект.

Перш за все, штучний інтелект не має емпатії, креативності чи інтуїції. Він може порахувати і зробити аналітику, але не відчує і не врахує людський фактор, який привів до таких показників. Штучний інтелект може створити зображення чи текст, але лише людина здатна вдихнути в це душу й перетворити на мистецтво.

Тому важливо розуміти, що це не боротьба, а партнерство. ШІ може взяти на себе рутину: аналіз даних, планування, автоматизацію. А вам залишається найцінніше: мислити стратегічно, спілкуватися з колегами та клієнтами, надихати, творити.

Саме ті навички, які не властиві штучному інтелекту, особливо цінуються роботодавцями. Вони допомагають працювати в команді, креативити й досягати вершин.

Людські навички, які не під силу ШІ

Емоційний інтелект

Одна із найзатребуваніших навичок сучасності. Це про вміння розуміти себе й інших, будувати здорові комунікації, зчитувати настрої, співпереживати. ШІ не здатен замінити живу емпатію.

Щоб розвинути цю навичку, радимо займатися самоаналізом, тренувати навички зворотного звʼязку, а також вивчати техніки активного слухання.

Читайте також OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель

Креативність

Штучний інтелект може згенерувати сотні варіантів, але інтуїтивно оригінальну ідею — лише людина. Аби домогтися від ШІ креативного та оригінального результату, саме людина має зрозуміти кінцеве бачення та зуміти передати його під час постановки задачі. Також результат виконаної роботи оцінюватиме людина — з огляду на власний досвід і професійну інтуїцію, сформовану на його основі.

Креативність можна розвинути, якщо не боятися виходити за межі своєї професії: надихатися та поєднувати ідеї з інших галузей. Створюйте щось нове, думайте, як би ви покращили, наприклад, рекламу у метро чи що змінили б у тексті буклета.

Критичне та стратегічне мислення

Важливо також критично оцінювати інформацію, яку ви отримуєте від ШІ. Уміння ставити правильні запитання, аналізувати дані з різних точок зору, бачити ризики — все це про критичне та стратегічне мислення.

Щоб краще розвинути ці навички, практикуйте аналіз кейсів: шукайте бізнес-сценарії та оцінюйте рішення. Шукайте відповіді на питання «Чому?», які привели до такого рішення.

Читайте також Штучний інтелект до кінця 2025 року може споживати більше енергії, ніж майнінг Bitcoin

Гнучкість і здатність до навчання

Світ змінюється занадто швидко, тому важливо вміти бути гнучкими до цих змін, підлаштовуватися до нових нестандартних рішень та постійно навчатися нового та вдосконалювати вже наявні навички.

У вашому графіку має бути приблизно година на день, щоб відкривати для себе щось нове: курси, вебінари, читання, перегляд відео допоможуть вам тримати руку на пульсі змін.

Робота зі штучним інтелектом

Бути людиною — це не означає цуратися штучного інтелекту чи намагатися довести свою перевагу над ним. Це значить вміти працювати з AI-інструментами та розуміти, які процеси можна покращити з їх допомогою.

Освоюйте базові інструменти ШІ (наприклад, ChatGPT, Midjourney, Notion AI), навчіться формулювати запити (prompt engineering), слідкуйте за трендами штучного інтелекту. Все це дасть вам змогу жити зі ШІ в тандемі.

Не бійтеся розвитку технологій. Навпаки — дозвольте їм звільнити простір для головного: вашого мислення, відчуттів і натхнення. Пам’ятайте: ви — не робот, і саме це робить вас незамінними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.