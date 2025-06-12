OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель — Finance.ua
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OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель

Технології&Авто
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OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель
OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель
Компанія OpenAI презентувала нову модель штучного інтелекту o3-pro — це оновлена версія моделі o3, яка спеціалізується на логічному мисленні.
Про це йдеться в пресрелізі OpenAI.
Компанія повідомляє, що такі моделі розв’язують задачі поетапно, що робить їх ефективнішими у сферах, де потрібне точне мислення, як-от математика, фізика, програмування.
o3-pro, що заявлена як найрозумніша модель ШІ, може здійснювати пошук в інтернеті, аналізувати файли, працювати з зображеннями, використовувати мову програмування Python, звертатися до пам’яті для персоналізації відповідей та багато іншого.
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Експерти віддають перевагу o3-pro, особливо в таких галузях, як наука, освіта, програмування, бізнес та допомога з написанням текстів. Вони відзначають здатність системи дотримуватись інструкцій, чіткість, повноту відповідей і точність.
В OpenAI заявляють, що o3-pro має доступ до більшого спектру інструментів, тому довше опрацьовує запити.
«Ми рекомендуємо використовувати її для складних питань, де надійність важливіша за швидкість, бо відповіді доведеться чекати кілька хвилин», — зазначають у компанії.
о3-pro вже доступна для користувачів ChatGPT Pro і Team. Власники Enterprise та Edu-підписки зможуть спробувати нову ШІ-модель наступного тижня.
За матеріалами:
Укрінформ
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