OpenAI досягла річного доходу $10 мільярдів — Finance.ua
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OpenAI досягла річного доходу $10 мільярдів

Фондовий ринок
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OpenAI досягла річного доходу $10 мільярдів
OpenAI досягла річного доходу $10 мільярдів
Компанія OpenAI повідомила, що станом на червень її річний дохід у перерахунку на річний показник досяг $10 мільярдів. Це майже вдвічі більше, ніж було в грудні 2024 року — тоді дохід становив $5,5 мільярда.
Про це пише Reuters.
Такими темпами OpenAI зможе досягти своєї річної цілі — $12,7 мільярда доходу у 2025 році. Цю мету компанія озвучувала інвесторам раніше.
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У $10 мільярдів не включено надходження від ліцензій, які OpenAI отримує від свого партнера Microsoft, а також великі одноразові угоди. Цю інформацію підтвердив представник компанії. Першим про ці дані повідомив телеканал CNBC.
Агентство зазначає, що минулого року OpenAI зазнала близько $5 мільярдів збитків. Тому досягнення нового дохідного рубежу демонструє перевагу компанії в масштабах виручки порівняно з конкурентами.
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Для порівняння, стартап Anthropic нещодавно вийшов на річний дохід у $3 мільярди завдяки зростанню попиту на генерацію коду на базі його моделей.
З моменту запуску чат-бота ChatGPT понад два роки тому, OpenAI представила низку платних підписок як для приватних користувачів, так і для бізнесу. Станом на кінець березня 2025 року компанія мала 500 мільйонів активних користувачів щотижня.
У березні OpenAI повідомила про плани залучити до $40 мільярдів інвестицій у новому раунді фінансування під проводом японської групи SoftBank. Компанію тоді оцінювали в $300 мільярдів.
За матеріалами:
Finance.ua
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