Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту — Finance.ua

Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту Сьогодні 04:12 — Фондовий ринок

Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту

Компанія Amazon заявила, що планує вкласти щонайменше $20 мільярдів у штат Пенсильванія для розбудови інфраструктури дата-центрів, що доповнює мільярдні інвестиції, які техногігант уже спрямовує на розвиток штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Цей крок демонструє готовність найбільших IT-компаній світу вкладати великі кошти в інфраструктуру, яка забезпечує роботу генеративного ШІ, адже триває глобальна гонка за створення найпотужніших моделей та хмарних сервісів.

Новина з’явилася менш ніж за тиждень після того, як Amazon оголосила про $10 мільярдів інвестицій у Північну Кароліну та понад $5 мільярдів — у нову хмарну інфраструктуру на Тайвані.

У компанії зазначають, що інвестиція у Пенсильванії створить 1 250 висококваліфікованих робочих місць, а також підтримає ще тисячі робочих місць у ланцюжках постачання Amazon Web Services.

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За перший квартал 2025 року капітальні витрати Amazon становили близько $25 мільярдів. Компанія очікує, що збережеться подібний рівень витрат і протягом решти року.

Уточнень щодо того, чи входять $20 мільярдів до вже оголошених інвестицій, Amazon поки не надала. Також не вказано чіткий графік реалізації проєкту.

Економічна Правда За матеріалами:

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