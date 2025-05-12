Amazon процвітає у Німеччині — Finance.ua

Amazon процвітає у Німеччині Сьогодні 18:34 — Фондовий ринок

Amazon процвітає у Німеччині

Американський торговий гігант Amazon перебуває на підйомі, незважаючи на економічний спад у світі загалом. Зростають прибутки, інвестиції та кількість робочих місць, повідомляє Tagesschau

У Німеччині концерн забезпечив постійною роботою 40 тисяч людей. Кількість робочих місць подвоїлася за останні п’ять років, тобто від часів пандемії коронавірусу, що викликала бум онлайн-торгівлі.

За 2024 зростання кількості робочих місць по всій Німеччині склало 10%.

Німецький ринок онлайн-торгівлі є особливим інтересом для Amazon, адже для мільйонів громадян Німеччини він давно став основним місцем для покупок.

«Тут ми міцно влаштувалися 25 років тому, — каже генеральний директор Amazon Germany Рокко Бройнігер. — Нещодавно відкрили нові штаб-квартири — у Берліні та Мюнхені».

У країні працює понад 100 філій американської компанії. І це не лише логістичні, сортувальні, розподільчі центри.

В Аахені та Дрездені проводяться наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи з удосконалення голосових та хмарних сервісів.

Amazon не скупиться ні на наукові дослідження, ні на інновації, ні на розширення бізнесу, бо в електронній комерції він бачить потужний драйвер для розвитку свого бізнесу, для торгівлі та економіки загалом.

Є план вкласти кілька сотень мільйонів євро у реконструкцію логістичного центру Верне, Північний Рейн-Вестфалія, а також у створення двох нових — у Баварії та Саксонії-Анхальт. Завдяки цьому ще близько двох тисяч людей буде забезпечено роботою.

Для оптимізації бізнес-процесів та прискорення доставки замовлень клієнтам компанія працює над створенням роботів, які зможуть полегшити роботу співробітникам, швидко знаходити, правильно розподіляти та зберігати товари.

Розробляються спеціальні додатки штучного інтелекту та впроваджуються інші інновації.

Довідка Finance.ua:

в Україні близько 11 мільйонів інтернет-покупців, які в середньому на рік здійснюють 17 покупок онлайн на суму 1300 гривень;

найбільше коштів в інтернеті українці витрачають на електроніку, продукти харчування та алкоголь, ліки та медичні вироби;

третина покупців віддають перевагу онлайн-шопінгу, а п’ята частина все ще здійснюють покупки в традиційних магазинах.

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