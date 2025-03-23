Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году

8
Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году
Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году, Фото: freepik
Команда Promodo вместе с SimilarWeb обнародовала новое исследование с цифрами украинского онлайн-ритейла за второе полугодие 2024 года. По его результатам — украинцы продолжают осторожно относиться к своим расходам во время онлайн-шопинга.
Об этом сообщает пресс-служба Promodo.
Читайте также
По оценке трафика от Similarweb, более 90% украинцев сегодня пользуются интернетом, 78% - ежедневно.
Однако не все пользователи прибегают к онлайн-шоппингу. По данным EVO, в 2024 году доля еCommerce в ритейле составила 10%. В то же время количество онлайн-покупателей и частота покупок выросли.

Рост количества покупок и расходов

Сейчас в Украине около 11 млн интернет-покупателей, которые усреднено в год совершают 17 покупок онлайн на сумму 1 300 гривен.
Читайте также
В течение 2024 года украинцы приобрели в интернете товаров и услуг на общую сумму 239 млрд грн. Цифра больше на 25%, чем в 2023-м.
По данным команды Promodo:
  • усредненное проседание среднего чека в гривнах во всех нишах за 2024 год по сравнению с 2023-м составило 17%.
  • усредненный рост трафика во всех нишах за 2024 год по сравнению с 2023-м, более 25%.
Украинцы в 2024 году больше всего средств в интернете тратили на:
  • электронику (доход вырос на 18% в гривнах и на 8% в долларах);
  • продукты и алкоголь (на уровне 53% в гривнах и 41% в долларах);
  • аптеки (на 12% в гривнах и на 3% в долларах).
В пресс-службе отметили, что доходная часть в категории одежды и обуви в течение второго полугодия 2024 года в гривнах просела на 4%, а в долларе на 11%.
Читайте также
Напомним, по данным Meest Shopping, украинцы активно пользуются онлайн-шоппингом для покупки разных товаров. В 2024 году каждый 3-й совершал покупки в интернете, а почти половина совмещала онлайн- и офлайн-шоппинг. В то же время около 20% все еще предпочитают исключительно традиционные магазины.
Участники исследования сообщают о снижении собственных финансовых возможностей.
Более 85% украинцев начали экономить во время войны: многие планируют покупки заранее, временно отказываются от определенных товаров или услуг.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems