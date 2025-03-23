Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году — Finance.ua

Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году Сегодня 10:10

Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году, Фото: freepik

Команда Promodo вместе с SimilarWeb обнародовала новое исследование с цифрами украинского онлайн-ритейла за второе полугодие 2024 года. По его результатам — украинцы продолжают осторожно относиться к своим расходам во время онлайн-шопинга.

Об этом сообщает пресс-служба Promodo.

Читайте также Какую модель авто покупали чаще всего в 2025 году: мировой рейтинг

По оценке трафика от Similarweb, более 90% украинцев сегодня пользуются интернетом, 78% - ежедневно.

Однако не все пользователи прибегают к онлайн-шоппингу. По данным EVO, в 2024 году доля еCommerce в ритейле составила 10%. В то же время количество онлайн-покупателей и частота покупок выросли.

Рост количества покупок и расходов

Сейчас в Украине около 11 млн интернет-покупателей, которые усреднено в год совершают 17 покупок онлайн на сумму 1 300 гривен.

Читайте также Украинцы стали чаще покупать частные дома

В течение 2024 года украинцы приобрели в интернете товаров и услуг на общую сумму 239 млрд грн. Цифра больше на 25%, чем в 2023-м.

По данным команды Promodo:

усредненное проседание среднего чека в гривнах во всех нишах за 2024 год по сравнению с 2023-м составило 17%.

усредненный рост трафика во всех нишах за 2024 год по сравнению с 2023-м, более 25%.

Украинцы в 2024 году больше всего средств в интернете тратили на:

электронику (доход вырос на 18% в гривнах и на 8% в долларах);

продукты и алкоголь (на уровне 53% в гривнах и 41% в долларах);

аптеки (на 12% в гривнах и на 3% в долларах).

В пресс-службе отметили, что доходная часть в категории одежды и обуви в течение второго полугодия 2024 года в гривнах просела на 4%, а в долларе на 11%.

Читайте также Продажа авто: как онлайн посчитать стоимость налогов и сборов

каждый 3-й совершал покупки в интернете, а почти половина совмещала онлайн- и офлайн-шоппинг. В то же время около 20% все еще предпочитают исключительно традиционные магазины. Напомним, по данным Meest Shopping, украинцы активно пользуются онлайн-шоппингом для покупки разных товаров. В 2024 годусовершал покупки в интернете, а почти половина совмещала онлайн- и офлайн-шоппинг. В то же времявсе еще предпочитают исключительно традиционные магазины.

Участники исследования сообщают о снижении собственных финансовых возможностей.

Более 85% украинцев начали экономить во время войны: многие планируют покупки заранее, временно отказываются от определенных товаров или услуг.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.