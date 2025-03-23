Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году — Finance.ua

Украинцы потратили 239 миллиардов гривен на онлайн-покупки в 2024 году
Команда Promodo вместе с SimilarWeb обнародовала новое исследование с цифрами украинского онлайн-ритейла за второе полугодие 2024 года. По его результатам — украинцы продолжают осторожно относиться к своим расходам во время онлайн-шопинга.
Об этом сообщает пресс-служба Promodo.
По оценке трафика от Similarweb, более 90% украинцев сегодня пользуются интернетом, 78% - ежедневно.
Однако не все пользователи прибегают к онлайн-шоппингу. По данным EVO, в 2024 году доля еCommerce в ритейле составила 10%. В то же время количество онлайн-покупателей и частота покупок выросли.
Рост количества покупок и расходов
Сейчас в Украине около 11 млн интернет-покупателей, которые усреднено в год совершают 17 покупок онлайн на сумму 1 300 гривен.
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В течение 2024 года украинцы приобрели в интернете товаров и услуг на общую сумму 239 млрд грн. Цифра больше на 25%, чем в 2023-м.
По данным команды Promodo:
- усредненное проседание среднего чека в гривнах во всех нишах за 2024 год по сравнению с 2023-м составило 17%.
- усредненный рост трафика во всех нишах за 2024 год по сравнению с 2023-м, более 25%.
Украинцы в 2024 году больше всего средств в интернете тратили на:
- электронику (доход вырос на 18% в гривнах и на 8% в долларах);
- продукты и алкоголь (на уровне 53% в гривнах и 41% в долларах);
- аптеки (на 12% в гривнах и на 3% в долларах).
В пресс-службе отметили, что доходная часть в категории одежды и обуви в течение второго полугодия 2024 года в гривнах просела на 4%, а в долларе на 11%.
Напомним, по данным Meest Shopping, украинцы активно пользуются онлайн-шоппингом для покупки разных товаров. В 2024 году каждый 3-й совершал покупки в интернете, а почти половина совмещала онлайн- и офлайн-шоппинг. В то же время около 20% все еще предпочитают исключительно традиционные магазины.
Участники исследования сообщают о снижении собственных финансовых возможностей.
Более 85% украинцев начали экономить во время войны: многие планируют покупки заранее, временно отказываются от определенных товаров или услуг.
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