Продажа авто: как онлайн посчитать стоимость налогов и сборов — Finance.ua

Продажа авто: как онлайн посчитать стоимость налогов и сборов
Перерегистрация транспортных средств — одна из самых популярных услуг среди водителей. Она актуальна при смене владельца авто или восстановлении утраченных или поврежденных документов. Часто перед обращением в сервисный центр МВД граждане интересуются, какую сумму необходимо брать с собой.
Об этом пишет Главный сервисный центр МВД.
«Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств» — это онлайн-функционал, благодаря которому можно сразу узнать стоимость услуг сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства с учетом налогов и сборов.
Сервис онлайн-расчета стоимости учитывает:
- административную услугу;
- стоимость номерного знака;
- каким будет налог от второй продажи транспортного средства;
- какова сумма пенсионного сбора при первой регистрации легкового автомобиля.
При перерегистрации транспортных средств автовладелец может оставить предыдущий номерной знак или выбрать новый с определенной комбинацией. Проверить их наличие и выбрать желаемый номер можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.
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«Онлайн-сервис удобен в использовании: номерные знаки сгруппированы по категориям, поэтому гражданин может отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот или сразу вбить в поиск желаемую комбинацию», — рассказали в МВД.
Напомним, что после временной приостановки работы государственных реестров из-за масштабной кибератаки услуга перерегистрации автомобиля в «Дія» возобновила работу. Услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Договор купли-продажи онлайн могут заключить только физические лица.
Министерство экономики Украины утвердило перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2025 году. В список попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литра. Год выпуска таких автомобилей составляет до 5 лет. В частности, в список попали авто таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.
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