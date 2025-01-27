У «Дії» відновили послугу з перереєстрації автомобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» відновили послугу з перереєстрації автомобілів

Особисті фінанси
36
У «Дії» відновили послугу з перереєстрації автомобілів
У «Дії» відновили послугу з перереєстрації автомобілів
Після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку послуга перереєстрації автомобіля в «Дії» відновила роботу.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.
Алгоритм отримання послуги: продавцю необхідно авторизуватись у застосунку Дія, згенерувати QR-код і поділитись ним із покупцем. Далі людина, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії:
  • залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;
  • при замовленні нового номерного знаку обрати платну чи безкоштовну комбінацію;
  • обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на пластиковому бланку;
  • вказати відділення Укрпошти для отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • підтвердити правильність введених даних;
  • оплатити послугу.
Потім відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження — перереєстрація неможлива. Про це система автоматично згенерує повідомлення.
Читайте також
Після успішної перевірки формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець і продавець за допомогою Дія.Підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС.
Адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію за новим власником. Готовий пакет документів передається до Укрпошти, а поштовий оператор направляє їх на вказану замовником адресу.
«Договір купівлі-продажу заповнюється впродовж 24 години з початку формування. Анулювати його можливо тільки до моменту підписання, або ж він автоматично анулюється у разі непідписання договору однією зі сторін. Також у застосунку Дія доступний виключно перший продаж авто впродовж поточного року», — наголосили у МВС.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.