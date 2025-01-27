У «Дії» відновили послугу з перереєстрації автомобілів — Finance.ua

У «Дії» відновили послугу з перереєстрації автомобілів
Після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку послуга перереєстрації автомобіля в «Дії» відновила роботу.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.
Алгоритм отримання послуги: продавцю необхідно авторизуватись у застосунку Дія, згенерувати QR-код і поділитись ним із покупцем. Далі людина, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії:
- залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;
- при замовленні нового номерного знаку обрати платну чи безкоштовну комбінацію;
- обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на пластиковому бланку;
- вказати відділення Укрпошти для отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- підтвердити правильність введених даних;
- оплатити послугу.
Потім відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження — перереєстрація неможлива. Про це система автоматично згенерує повідомлення.
Після успішної перевірки формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець і продавець за допомогою Дія.Підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС.
Адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію за новим власником. Готовий пакет документів передається до Укрпошти, а поштовий оператор направляє їх на вказану замовником адресу.
«Договір купівлі-продажу заповнюється впродовж 24 години з початку формування. Анулювати його можливо тільки до моменту підписання, або ж він автоматично анулюється у разі непідписання договору однією зі сторін. Також у застосунку Дія доступний виключно перший продаж авто впродовж поточного року», — наголосили у МВС.
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