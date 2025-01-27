Цьогоріч в «Дії» зʼявиться 10 революційних послуг — Федоров Сьогодні 08:29 — Казна та Політика

Цьогоріч в «Дії» зʼявиться 10 революційних послуг — Федоров

Цього року в застосунку «Дія» з’являться 10 нових революційних послуг та вдосконалюватимуться старі.

Про це розповів повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«Ми відновили роботу багатьох сервісів, які не працювали після кібератак. Ми відновили „Шлюб онлайн“, „єВідновлення“, „єОселя“ та інші. Залишилось відновити ще „єМалятко“, „єПідприємець“ та перереєстрацію авто в найближчий час», — розповів Федоров.

За його словами, в «Дії» вже є кілька бета тестів нових послуг.

«Працюємо над дозволом на зброю та можливістю сповістити про поганий інтернет. Плануємо запустити в цьому році 10 революційних послуг, і скоро ми це анонсуємо», — розповів міністр.

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Нагадаємо, у застосунку та на порталі «Дія» запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця після масштабної кібератаки. Послуга закриття ФОП у «Дії» стала доступною з 21 червня 2023 року. Для цього на порталі Дія потрібно подати заяву. Уся необхідна інформація підтягнеться з ЄДР, треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або КЕПом фізичної особи.

У «Дії» запустили нову програму для ветеранів «Ветеранський спорт», яка передбачає можливість отримати 1500 грн щоквартально на заняття спортом.

УНН За матеріалами:

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