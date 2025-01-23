У «Дії» відновили ще три послуги — Finance.ua

У «Дії» відновили ще три послуги Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

У «Дії» відновили ще три послуги

Послуги «єОселя» та «Зміна місця проживання» знову доступні на порталі «Дія» після масштабної кібератаки.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

«Повернули в „Дію“ ще дві популярні послуги. Хочете власний дім? Візьміть іпотеку через „єОселя“ в Дії. Потрібно змінити місце проживання? Зробіть це в „Дії“ без походів по установах. Реєстри відновлюються, тому послуги швидко повертаються на портал та в застосунок Дії», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що «єОселя» — це іпотека в «Дії» на вигідних умовах для громадян. Оформити пільгову іпотеку можна під 3% або 7%. «А якщо вам ще немає 26 років, перший внесок становить лише 10%. Участь у програмі беруть кілька банків, заявку можна подати одразу до кількох з них», — додають у «Дії».

Послуга «Зміна місця проживання» доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

Як додав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, у «Дії» також відновили послугу одруження онлайн.

«Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн до свідоцтва в застосунку. Не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Революційний сервіс знову доступний у Дії. Якщо ваше одруження було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, не хвилюйтеся — команда з вами звʼяжеться й пояснить подальші кроки», — написав Федоров.

Він також нагадав про креативний спосіб освідчення.

«Робіть пропозицію другій половинці в застосунку. Отримуйте цифрове „Так“ та діліться радісною подією в соцмережах», — зазначив він.

Нагадаємо, реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки.

Крім того, Міністерство юстиції України повідомило про оновлення в роботі низки реєстрів, зокрема, Єдиного реєстру боржників і Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Довідка Finance.ua:

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Через кібератаку з боку росії було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Загалом не працювали понад 60 держреєстрів.

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