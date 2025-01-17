На порталі «Дія» знову запрацювала послуга «Дія.QR» — Finance.ua

На порталі «Дія» знову запрацювала послуга «Дія.QR» Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» знову запрацювала послуга «Дія.QR»

На порталі «Дія» відновили можливість замовлення сервісу Дія. QR для малого, середнього бізнесу та державних установ.

Про це повідомляє пресслужба сервісу державних послуг.

«З Дія. QR установи та підприємства отримують від клієнтів копії цифрових документів без тяганини з паперовими оригіналами. Клієнт надсилає все через Дію на e-mail компанії в PDF-форматі. Простіше стає всім, бо необхідні документи швидко шеряться через Дію», — сказано в повідомленні.

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Для отримання QR-коду необхідно замовити його на порталі « Дія » та розмістити у місцях, де здійснюється прийом клієнтів. Налаштування не потребуються.

Дія. QR вже активно використовують ЦНАПи, навчальні заклади, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.

Як працює шеринг документів:

клієнт сканує QR код;

у застосунку «Дія» з’являється запит на надсилання копії документа;

клієнт підтверджує запит за допомогою Дія Підпису;

автоматично створюється чернетка листа з прикріпленим документом та електронною поштою установи;

клієнту залишиться лише надіслати лист.

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Нагадаємо, росія 19 грудня 2024 року вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, спробувавши порушити роботу критично важливої інфраструктури. Унаслідок цього призупинили роботу єдині та державні реєстри, які адмініструє Мін’юст

Станом на середину січня Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням держреєстрів після масштабної кібератаки з боку рф. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

Також у Міністерстві юстиції заявили , що планують імплементувати такий механізм захисту даних, який стане своєрідним «Пентагоном державних реєстрів».

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