В Україні відновлено роботу реєстру ДРАЦС після російської кібератаки — Finance.ua
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В Україні відновлено роботу реєстру ДРАЦС після російської кібератаки

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В Україні відновлено роботу реєстру ДРАЦС після російської кібератаки
В Україні відновлено роботу реєстру ДРАЦС після російської кібератаки
У системі державних реєстрів відновлено роботу ДРАЦС, що дозволяє реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Зазначається, що всі документи, видані під час відключення реєстру, зараз вносяться до електронної системи.
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Свідоцтва, отримані раніше, залишаються дійсними, а їх цифрові копії скоро з’являться у реєстрі.
У Мінʼюсті зауважили, найближчим часом планують відновити обмін даними з іншими державними органами: ДПСУ, ПФУ та Міноборони.
Також, як обіцяють у відомстві, сьогодні повинні запрацювати низка онлайн-сервісів, доступних у «Дії».
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Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.
Це означає, що дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів.
Раніше було відновлено роботу трьох основних реєстрів нотаріату:
  • Єдиний реєстр довіреностей,
  • Спадковий реєстр,
  • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
Нагадаємо, 19 грудня, російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України.
Водночас у Мінсоцполітики зазначали, атака на реєстри Мінʼюсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину — буде проведено вчасно, відповідно до графіку.
За матеріалами:
Finance.ua
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