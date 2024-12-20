У Держспецзвʼязку не підтверджують витік інформації після кібератаки рф — Стефанішина — Finance.ua
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У Держспецзвʼязку не підтверджують витік інформації після кібератаки рф — Стефанішина

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки росії.
Про це вона сказала під час брифінгу у п’ятницю 20 грудня.
«Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, що витік даних наразі не підтверджується», — сказала Стефанішина.
У СБУ зазначили, що спростовувати, що витік даних не відбувся. наразі не можуть.
Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.
Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалась кілька місяців, однак в СБУ сказали, що не можуть розказати деталі про її підготовку.
В першу чергу Мінюст відновить єдиний реєстр довіреностей, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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