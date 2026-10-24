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Вартість відбудови України зросла до $587,7 млрд: на що потрібно найбільше коштів

Казна та Політика
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Прогнозована ціна відбудови України зросла майже на 240 млрд доларів з 2022 року
Прогнозована ціна відбудови України зросла майже на 240 млрд доларів з 2022 року
Прогнозована вартість відновлення України після повномасштабного вторгнення росії зросла майже до $588 млрд. Найбільше коштів знадобиться на відновлення транспорту, енергетики та житла. Від початкової оцінки у 2022 році загальна сума збільшилася майже на $239 млрд.
«Слово і діло» порівняло, як з кожним звітом зростали прогнозовані Світовим банком витрати на відновлення України.
Як зростали прогнозовані витрати на відновлення України
Як зростали прогнозовані витрати на відновлення України, Інфографіка: Слово і діло

Як змінювалася оцінка вартості відбудови України

Світовий банк спільно з українським урядом, Єврокомісією та ООН щороку випускає комплексні звіти RDNA — Rapid Damage and Needs Assessment (Швидка оцінка завданої шкоди та потреб).
Станом на зараз вийшло вже п’ять таких звітів, які оцінюють як прямі й опосередковані збитки, так і прогнозовану вартість відновлення.
Перший звіт RDNA вийшов у вересні 2022-го і охоплює часовий період з лютого по червень. На думку аналітиків, за підсумками близько ста перших днів вторгнення потреби у відновленні склали 349 мільярдів доларів. Це — базова оцінка, від якої відштовхувалися наступні звіти.
У наступних звітах прогнозована вартість відбудови зростала:
  • RDNA-2, березень 2023 року — $411 млрд. Це на $62 млрд, або 17,8%, більше за попередню оцінку;
  • RDNA-3, лютий 2024 року — $486 млрд, приріст на $75 млрд, або 18,2%;
  • RDNA-4, лютий 2025 року — $524 млрд, на $38 млрд, або 7,8%, більше;
  • RDNA-5 — $587,7 млрд, що на 12,2% перевищує попередню оцінку.
Таким чином, порівняно з першим звітом прогнозована сума відновлення збільшилася на $238,7 млрд.

На які галузі потрібно найбільше грошей

Із них 96,3 мільярда, за прогнозом Світового банку, потрібно на відновлення транспорту. Ще 90,6 мільярда — для енергетики, і 89,8 мільярда доларів — на житло.
Наступними йдуть витрати на:
  • відновлення торгівлі та промисловості — $63,3 мільярда,
  • відновлення агросектору — $55,3 мільярда,
  • додатковий соціальний захист — $42,7 мільярда,
  • освіту і науку — $33,5 мільярда,
  • гуманітарне розмінування — $27,6 мільярда.
При цьому важливо пам’ятати: Світовий банк виходить з принципу BBB — «Build Back Better», «Відбудувати краще, ніж було».
Це означає, що йдеться не про відновлення зруйнованої інфраструктури один в один, а з використанням більш сучасних принципів та технологій.
Наступний звіт RDNA-6 вийде, найімовірніше, у лютому 2027 року. У ньому ми знову побачимо зростання витрат на відновлення України — зокрема через активну кампанію проти українських підприємств різних напрямів.
За матеріалами:
Слово і Діло
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