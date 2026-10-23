У МВФ озвучили умови, за яких Україні допоможуть із бюджетом-2027

У бюджеті на наступний рік закладено потребу в невійськовому фінансуванні на $52,5 млрд, з яких $20 млрд уже знайдено

Україні потрібно знайти ще $30−35 млрд зовнішнього фінансування для виконання державного бюджету на 2027 рік. Залучити ці кошти вдасться, якщо українська сторона продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання.

Про це заявив заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» на полях Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та групи Світового банку.

Скільки грошей потрібно Україні на 2027 рік

«Гроші будуть, якщо продовжимо працювати так, як працювали останні кілька місяців», — заявив він.

У бюджеті на наступний рік закладено потребу в невійськовому фінансуванні на $52,5 млрд, з яких $20 млрд уже знайдено або принаймні щодо них є запевнення в межах чинних інструментів підтримки, тож озвучена міністром фінансів Сергієм Марченком сума, яка потребує додаткового підтвердження, становить $32,6 млрд.

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«МВФ оцінює ситуацію подібно. Ми були в Києві наприкінці серпня, на початку вересня, обговорювали це з міністром і розуміємо цю цифру. Коли МВФ приїде в листопаді з місією перед грудневим переглядом, ми, найімовірніше, вже побачимо за даними серпня, вересня і, можливо, жовтня вплив ескалації війни на макроекономічні показники. Він може бути значним», — описав ситуацію представник України у Фонді.

Він пояснив, що саме тому МВФ обережніше оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні бюджету наступного року — у межах $30−35 млрд, але $32,6 млрд вкладається в цей діапазон.

Фінансування у 2026 році

Щодо цього року, то, за словами Рашкована, МВФ вважає, що кошти на бюджетні видатки цього року знайдено, бо міжнародні партнери надали необхідні запевнення, але значна частина фінансування запланована саме на четвертий квартал і прив’язана до виконання умов різних програм, тоді як торік вона надходила без додаткових умов за механізмом ERA, побудованим на використанні доходів від заморожених російських активів.

«Цього року, щоб отримати гроші, треба виконувати умови. Саме через це виникла затримка: із майже $30 млрд, які залишалися до кінця року, Україна мала отримати до $10 млрд раніше», — зазначив Рашкован.

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Він подякував парламенту за важливі голосування минулого тижня, які розблокували фінансування, а також висловив думку, що з приходом прем’єр-міністра Сергія Корецького значно активізувалися робота всередині уряду і взаємодія з парламентом щодо фінансування.

«Я дуже вдячний прем’єр-міністру за розуміння того, що одна з функцій глави уряду фактично полягає в тому, щоб бути senior treasurer of the country. Забезпечити $50 млрд на рік є важливим завданням», — зауважив заступник виконавчого директора від України в МВФ.

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Він закликав уряд і парламент зберігати нинішні темпи роботи, оскільки значна частина фінансування на четвертий квартал ще потребує рішень Верховної Ради. За його словами, через значну кількість регуляторних вимог багато питань щодо фінансування необхідно погоджувати саме в парламенті.