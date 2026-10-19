МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про «чудову розмову» у суботу із головою Національного банку України Андрієм Пишним за участі заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, на якій ще раз підтвердила непохитну підтримку України.

«Ми ще раз підтвердили непохитну підтримку України з боку МВФ, а також важливість продовження реформ та міжнародної підтримки для забезпечення стабільності та економічного зростання», — написала Георгієва у соцмережі X у неділю з щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

«Українська делегація у складі НБУ та Міністерства фінансів мала тривалу, відверту розмову. Питань чимало, і кожне потребує конкретних рішень», — у свою чергу написав за результатами зустрічі Пишний

За його словами, найближчий пріоритет — до кінця року показати позитивні результати під час об’єднаного другого і третього перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Представники Нацбанку та Мінфіну зазначили для агентства «Інтерфакс-Україна», що дуже важливо, що Верховна Рада цього тижня ухвалила необхідні закон, бо без цього було б важко досягти позитивних результатів на перемовинах у Бангкоці.

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«Критичне завдання — завчасно забезпечити надійне та передбачуване фінансування для України на 2027 рік. Детально обговорили наявні можливості та подальші кроки для забезпечення необхідних ресурсів», — зазначив також у пості Пишний.

Директор Європейського департаменту МВФ Матеуш Щурек, який також брав участь у останній зустрічі глави МВФ з українською делегаціє, напередодні на питання агентства «Інтерфакс-Україна» також наголосив, що необхідними умовами для успішного об’єднаного другого та третього перегляду програми EFF до кінця цього року є продовження реформ та гарантії фінансування від партнерів.

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«Ми плануємо провести другий і третій перегляди програми до кінця поточного року. Звісно, це залежить від відновлення реформ, а також від надання партнерами гарантій фінансування», — сказав він.

Щурек зазначив, що вкрай важливим є прийняття законів та інших заходів в сферах мобілізації доходів та державного управління, бо це критично важливо для залучення подальшого фінансування від донорів, починаючи вже з 2026 року.

За даними агентства, у питанні підтвердження необхідного зовнішнього фінансування важливу роль також грають умови його надання, щоб не порушити боргову стійкість України в умовах вже значного рівня боргу.