Які країни мають борги перед МВФ: на якому місці Україна

Раніше писали, що світова економіка продовжує витримувати численні потрясіння, проте її здатність протистояти новим кризам поступово вичерпується. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
За її словами, динаміка економічного зростання зазнає впливу двох протилежних чинників: з одного боку — стримування через негативний шок у сфері енергопостачання, спричинене війною на Близькому Сході; з іншого — стимулювання завдяки позитивному шоку попиту на технології штучного інтелекту.
Прогноз щодо України
Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2027 році після сповільнення до 1,0% у 2026-му.За даними МВФ, очікується зростання ВВП України на рівні 1,0% у 2026 році, на рівні 3,5% - у 2027 році.