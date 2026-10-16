Які країни мають борги перед МВФ: на якому місці Україна

Перше місце у світі щодо боргів перед МВФ посіла Аргентина. Заборгованість Аргентини станом на жовтень становить 56,8 млрд дол. (8,2% ВВП).

Про це пише Про це пише Visual Capitalist з посиланням на дані МВФ.

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Україна посіла 2-е місце у світі за розміром боргу перед Міжнародним валютним фондом. Борг України станом на жовтень 2026-го року становить 14,4 млрд доларів, або 6,2% ВВП.

Третє і четверте місця у Пакистану (10,8 млрд дол.) та Єгипту — 10,6 млрд дол.

5 місце у Еквадору — 9,4 млрд доларів.

Детальніше про інші країни дивіться в інфоргафіці нижче:

Нагадаємо, Україна 23 липня отримала 2-й транш близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах нової програми EFF, становить близько 2,2 млрд доларів США.

Програму було затверджено Радою виконавчих директорів МВФ 26 лютого 2026 року. Загальний обсяг нової програми EFF становить 8,1 млрд доларів США на 2026−2029 роки.

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Раніше писали , що світова економіка продовжує витримувати численні потрясіння, проте її здатність протистояти новим кризам поступово вичерпується. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

За її словами, динаміка економічного зростання зазнає впливу двох протилежних чинників: з одного боку — стримування через негативний шок у сфері енергопостачання, спричинене війною на Близькому Сході; з іншого — стимулювання завдяки позитивному шоку попиту на технології штучного інтелекту.

Прогноз щодо України

За даними МВФ, очікується зростання ВВП України на рівні 1,0% у 2026 році, на рівні 3,5% - у 2027 році. Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2027 році після сповільнення до 1,0% у 2026-му.За даними МВФ, очікується зростання ВВП України на рівні 1,0% у 2026 році,