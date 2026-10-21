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Ще одна країна ЄС не долучиться до кредиту Україні на €70 млрд

Казна та Політика
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Ще одна країна ЄС не долучиться до кредиту Україні на €70 млрд
Ще одна країна ЄС не долучиться до кредиту Україні на €70 млрд
Болгарія не братиме участі в наданні Україні кредиту на €70 млрд.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє Болгарське телеграфне агентство (БТА).

Чому Болгарія не братиме участі у фінансуванні України

За словами Радева, торік на європейському рівні ухвалили рішення про надання Україні кредиту на €90 млрд, гарантом якого виступає Європа.
«Як вам це здається на тлі всього, що відбувається в Європі? Болгарія не може бути частиною цих €70 млрд», — заявив прем’єр-міністр.

Радев назвав причини невдоволення європейців

Коментуючи ситуацію у Франції та Італії й можливі ризики для Болгарії, Радев назвав кілька чинників, які, на його думку, спричиняють невдоволення громадян європейських країн. Серед них він виокремив неконтрольовану міграцію, проблеми з інтеграцією мігрантів, Європейський зелений курс, деіндустріалізацію та втрату робочих місць.
Прем’єр також заявив, що війна в Україні виснажує європейські економіки, посилює соціальну напруженість і сприяє політичній нестабільності.
За словами Радева, політикам дедалі складніше реагувати на ці виклики, оскільки добробут європейців, як він висловився, «витікає в цю війну», замість того щоб спрямовувати ресурси на розв’язання внутрішніх проблем.
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Прем’єр висловив сподівання, що європейські лідери виявлятимуть більше розсудливості та активніше використовуватимуть дипломатичні інструменти.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Україна розраховує залучити ще $25 млрд міжнародного фінансування до державного бюджету до кінця 2026 року. Загальна оцінка необхідних ресурсів на оборону у 2027 році становить 70 млрд євро, з яких 40 млрд євро наразі залишаються незабезпеченими.
Також ми писали, що Європейська комісія опрацьовує можливі способи покриття дефіциту фінансування України, який, за попередніми оцінками, наступного року може сягнути €70 млрд. Водночас ЄС розраховує на підтримку міжнародних партнерів і готує фінансову стратегію для України на 2027 рік.
Словаччина та Угорщина відмовилися долучатися до виділення Україні додаткових 70 млрд.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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