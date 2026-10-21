Ще одна країна ЄС не долучиться до кредиту Україні на €70 млрд

Болгарія не братиме участі в наданні Україні кредиту на €70 млрд.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє Болгарське телеграфне агентство (БТА).
Чому Болгарія не братиме участі у фінансуванні України
За словами Радева, торік на європейському рівні ухвалили рішення про надання Україні кредиту на €90 млрд, гарантом якого виступає Європа.
«Як вам це здається на тлі всього, що відбувається в Європі? Болгарія не може бути частиною цих €70 млрд», — заявив прем’єр-міністр.
Радев назвав причини невдоволення європейців
Коментуючи ситуацію у Франції та Італії й можливі ризики для Болгарії, Радев назвав кілька чинників, які, на його думку, спричиняють невдоволення громадян європейських країн. Серед них він виокремив неконтрольовану міграцію, проблеми з інтеграцією мігрантів, Європейський зелений курс, деіндустріалізацію та втрату робочих місць.
Прем’єр також заявив, що війна в Україні виснажує європейські економіки, посилює соціальну напруженість і сприяє політичній нестабільності.
За словами Радева, політикам дедалі складніше реагувати на ці виклики, оскільки добробут європейців, як він висловився, «витікає в цю війну», замість того щоб спрямовувати ресурси на розв’язання внутрішніх проблем.
Прем’єр висловив сподівання, що європейські лідери виявлятимуть більше розсудливості та активніше використовуватимуть дипломатичні інструменти.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Україна розраховує залучити ще $25 млрд міжнародного фінансування до державного бюджету до кінця 2026 року. Загальна оцінка необхідних ресурсів на оборону у 2027 році становить 70 млрд євро, з яких 40 млрд євро наразі залишаються незабезпеченими. Також ми писали, що Європейська комісія опрацьовує можливі способи покриття дефіциту фінансування України, який, за попередніми оцінками, наступного року може сягнути €70 млрд. Водночас ЄС розраховує на підтримку міжнародних партнерів і готує фінансову стратегію для України на 2027 рік.
Словаччина та Угорщина відмовилися долучатися до виділення Україні додаткових 70 млрд.