Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро, й Україні необхідно отримати щонайменше 70 мільярдів євро додаткової допомоги від ЄС на оборону.

Про це заявив президент України під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Володимир Зеленський назвав цю суму «реалістичною» та закликав партнерів знайти цю підтримку, щоб стримувати росію.

За його словами, саме завдяки дронам Сили оборони зупиняють більшу частину російських штурмів на лінії фронту, перерізають логістику та завдають ударів по економіці.

Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів — залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда. Лише уявіть, якби ми могли чинити на росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні — зазначив Зеленський.

Глава держави також застеріг лідерів Євросоюзу від будь-якого послаблення санкцій проти рф.

Ми попереджали, що якщо санкції послаблять будь-де у Європі, інші швидко цим скористаються. І зараз ми бачимо, як через дизельну угоду гроші знову почнуть надходити до росії. Цього Diesel Deal ніколи не буде достатньо, щоб компенсувати вплив ситуації в Ормузькій протоці на світові ринки. Але вона принесе більше грошей безпосередньо в кишеню путіна для фінансування цієї війни — зазначив президент.