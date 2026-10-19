Єврокомісія шукає способи покрити дефіцит фінансування України

На 2027 рік прогнозують дефіцит фінансування у €70 млрд

Європейська комісія опрацьовує можливі способи покриття дефіциту фінансування України, який, за попередніми оцінками, наступного року може сягнути €70 млрд. Водночас ЄС розраховує на підтримку міжнародних партнерів і готує фінансову стратегію для України на 2027 рік.

Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі, передає Укрінформ.

Скільки коштів Україна має отримати у 2026 році

«Перш ніж говорити про 2027 рік, ми повинні згадати про 2026 рік. Якщо подивитися на те, що у нас є в планах, то це сума близько 30 млрд євро цього року для України. Більша частина з них — у межах кредиту на підтримку України, а частина — поза ним. Для виплати цих коштів Україна має продовжувати впровадження відповідних реформ», — зазначив речник ЄК.

На запитання про те, коли варто очікувати наступної виплати макрофінансової допомоги та якою буде її розмір, речник обмежився коментарем про те, що Єврокомісія наразі займається оцінкою останнього раунду прийняття українським парламентом змін в законодавства відповідно до вимог ЄС, після чого, за його словами, буде визначено розмір наступного траншу.

На 2027 рік прогнозують дефіцит фінансування у €70 млрд

Говорячи про підготовку до наступного періоду, Уйварі наголосив на необхідності завершення фінансової стратегії для України на 2027 рік.

«По-перше, потрібно підготувати 2027 рік. Це означає, що треба фіналізувати фінансову стратегію — документ, який визначить, скільки коштів буде виділено Україні за різними фінансовими інструментами», — пояснив речник.

За словами Уйварі, рівень поточних зобов’язань показує можливий дефіцит фінансування у наступному році.

«Якщо ми подивимося на конкретну ситуацію, ми побачимо, що поточні зобов’язання призведуть до фінансового дефіциту у розмірі близько 70 млрд євро. Це враховує 45 млрд євро від ЄС, передбачених на наступний рік, та зобов’язання міжнародних партнерів», — підкреслив Уйварі.

Він також додав, що розв’язання цього питання має відбутися спільними зусиллями із міжнародними партнерами: «Ми завжди казали, що не можемо проходити цей шлях наодинці. Робота ЄС має супроводжуватися твердими зобов’язаннями від наших міжнародних партнерів».