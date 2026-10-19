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Україні потрібно 70 млрд євро на оборону у 2027 році, 40 млрд поки не забезпечені — Мінфін

Казна та Політика
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Україні потрібно 70 млрд євро на оборону у 2027 році, 40 млрд поки не забезпечені — Мінфін
Україні потрібно 70 млрд євро на оборону у 2027 році, 40 млрд поки не забезпечені — Мінфін
Україна розраховує залучити ще $25 млрд міжнародного фінансування до державного бюджету до кінця 2026 року. Водночас для забезпечення фінансової стійкості у 2027 році країні потрібна довгострокова та передбачувана підтримка партнерів, яка не збільшуватиме боргове навантаження.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн-виступу на зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків країн G7. Захід відбувся на полях Щорічних зборів МВФ та Світового банку в Бангкоку.

Як російські атаки впливають на економіку України

Марченко зазначив, що країна переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабного вторгнення.
Систематичні атаки на енергетику, транспортну інфраструктуру та підприємства безпосередньо впливають на економічну активність, зайнятість, експортний потенціал і податкові надходження. Це створює додатковий тиск на державні фінанси і призводить до недоотримання коштів до держбюджету.
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Водночас Україна продовжує в повному обсязі фінансувати пріоритетні потреби, зокрема оборону, пенсії, заробітні плати та соціальні виплати.
Міністр також наголосив на продовженні реалізації реформ, необхідних для залучення міжнародної допомоги. Загалом до кінця 2026 року Україна очікує залучити ще 25 млрд доларів США міжнародного фінансування до державного бюджету.

Фінансування на 2027 рік

Міністр підкреслив, що міжнародна підтримка має надаватися на умовах, які не створюватимуть додаткового боргового навантаження на Україну.
Зокрема, важливо забезпечити боргову нейтральність фінансових механізмів, не допускаючи збільшення витрат на обслуговування боргу та накопичення боргових зобов’язань, зокрема через механізм, який забезпечений доходами від заморожених активів росії.

На оборону у 2027 році потрібно 70 млрд євро

Загальна оцінка необхідних ресурсів на оборону у 2027 році становить 70 млрд євро, з яких 40 млрд євро наразі залишаються незабезпеченими.
Нагадаємо, за оцінкою Dragon Capital, потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні для бюджету у 2027 році становитиме $30−35 млрд. Поточні програми підтримки міжнародних партнерів передбачають лише $20 млрд зовнішнього фінансування для бюджетних потреб. Водночас дефіцит, імовірно, збільшиться через скорочення податкових надходжень, які можуть зменшитися на $4−5 млрд.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетМінфін
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