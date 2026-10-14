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ЄС виділив Україні понад 2 млрд євро на дрони, ППО та боєприпаси

Казна та Політика
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Уряд продовжує працювати з європейськими партнерами
Уряд продовжує працювати з європейськими партнерами
Європейський Союз виділив Україні ще 2,86 млрд євро в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій», — прокоментував Корецький.
За його словами, уряд продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок.
Ukraine Support Loan (USL) — програма ЄС на 2026−2027 роки із загальним фінансуванням до 90 млрд євро. Із цієї суми:
  • 60 млрд єво передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислового потенціалу України, зокрема закупівлю дронів,
  • ще 30 млрд євро — на бюджетну підтримку через макрофінансову допомогу та Ukraine Facility.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що 7 жовтня Україна отримала 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу загальний обсяг оборонного фінансування, отриманого Україною за програмою, сягнув майже 13 млрд євро.
Також нещодавно Україна отримала від ЄС майже 2,9 млрд євро в межах восьмого траншу за програмою Ukraine Facility.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСФінансова допомога
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