ЄС виділив Україні понад 2 млрд євро на дрони, ППО та боєприпаси

Європейський Союз виділив Україні ще 2,86 млрд євро в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій», — прокоментував Корецький.

За його словами, уряд продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок.

Ukraine Support Loan (USL) — програма ЄС на 2026−2027 роки із загальним фінансуванням до 90 млрд євро. Із цієї суми:

60 млрд єво передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислового потенціалу України, зокрема закупівлю дронів,

ще 30 млрд євро — на бюджетну підтримку через макрофінансову допомогу та Ukraine Facility.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 7 жовтня Україна отримала 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу загальний обсяг оборонного фінансування, отриманого Україною за програмою, сягнув майже 13 млрд євро.