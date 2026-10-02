Україна отримала майже 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах восьмого регулярного платежу за програмою Ukraine Facility. Частина цієї суми (близько 800 млн євро) вперше надійшла через механізм Ukraine Support Loan.

Про це йдеться на офіційному порталі Кабміну.

Після надходження восьмого траншу загальний обсяг бюджетного фінансування, яке Україна отримала в межах Ukraine Facility від початку дії інструменту, перевищив 32 млрд євро.

На що спрямовують гроші від ЄС

Кошти в межах Ukraine Facility використовують для підтримки макрофінансової стабільності, фінансування пріоритетних видатків держбюджету, відновлення та модернізації країни, а також реалізації реформ на шляху до членства України в ЄС.

Як вдалося отримати транш

Рішення про виділення восьмого регулярного платежу Рада ЄС ухвалила після того, як Україна виконала десять відповідних індикаторів Плану України.

Загалом Україна вже виконала 84 із 95 кроків, термін реалізації яких настав. Це близько 88% від їхньої загальної кількості.

Читайте також Перегляд програми EFF для України: МВФ назвав умови для наступних траншів

У липні 2026 року Рада ЄС внесла зміни до Плану України та Ukraine Facility. Вони передбачають додаткові 8,3 млрд євро фінансування у 2026 році за рахунок Ukraine Support Loan. Нинішній платіж містить перший транш із цих коштів.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив , що в умовах складної фінансової ситуації ці кошти важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону.

Водночас, за його словами, потреба у фінансуванні залишається критичною.

«Потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти», — написав очільник уряду.

Варто зазначити, що Ukraine Facility діє з 1 березня 2024 року. Загалом програма передбачає понад 50 млрд євро грантів і кредитів на підтримку бюджету, відновлення, реконструкцію та модернізацію України у 2024−2027 роках.

Окремо Ukraine Support Loan передбачає 90 млрд євро на 2026−2027 роки для підтримки бюджетних та оборонних потреб України. Із них близько 30 млрд євро мають спрямувати на економічну та бюджетну підтримку, а 60 млрд євро — на оборонні потреби.