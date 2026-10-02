Перегляд програми EFF для України: МВФ назвав умови для наступних траншів

Міжнародний валютний фонд працює над тим, щоб до грудня 2026 року винести на розгляд ради виконавчих директорів об’єднаний другий і третій перегляди програми розширеного фінансування (EFF) для України. Подальше виділення коштів залежатиме від отримання надійних гарантій фінансування потреб держави та виконання умов програми.

Про це заявила речниця МВФ Джулія Козак під час брифінгу в четвер, передає «Інтерфакс-Україна».

Коли МВФ планує розглянути перегляд програми

За словами Козак, Фонд продовжує конструктивну взаємодію з українською владою та міжнародними партнерами України щодо подальшого фінансування.

«Команда (staff) працює над тим, щоб винести питання про об’єднаний другий і третій перегляд програми на розгляд виконавчої ради (директорів) до грудня», — сказала Козак.

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Вона нагадала, що МВФ завершив перший перегляд затвердженої наприкінці лютого цього року чотирьохрічної програми в липні. Потім його місія відвідала Україну з візитом, який завершився 2 вересня, а нещодавно відбулися двостороння зустріч директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН та з міністром фінансів Сергієм Марченком у Дубліні під час засідання ECOFIN.

«Винесення цього питання на розгляд ради залежить від отримання достатніх і надійних гарантій фінансування для покриття прогнозованого дефіциту коштів на умовах, сумісних із забезпеченням боргової стійкості України», — зазначила Козак.

Яким може бути дефіцит фінансування України

Щодо потенційного розміру дефіциту фінансування, вона знову згадала про активні обговорення з українською владою та її міжнародними партнерами, але не змогла навести конкретні цифри.

«Мета цих обговорень — підтвердити потреби України у фінансуванні та отримати гарантії фінансування, необхідні для своєчасного завершення переглядів програми. Щодо періоду після 2026 року, то конкретний розмір дефіциту фінансування залежатиме — і це дуже важливо — від перебігу війни, впровадження реформ органами влади, економічної ситуації та подальшої підтримки з боку міжнародних партнерів України», — наголосила речниця МВФ.

Україні потрібно підтвердити $52,6 млрд

Міністр фінансів Сергій Марченко минулого тижня повідомив, що місія МВФ з перегляду програми EFF очікується у листопаді, до того часу бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році. Він нагадав, що наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов’язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд. Щодо залишку у приблизно $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з Міжнародними фінансовими організаціями.

Він також повідомив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування за рахунок заморожених російських активів, наприклад, за рахунок передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти, хоча готові рішення наразі відсутні.

Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов’язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого. Він наголосив, що внутрішній порядок денний у країнах ЄС, результати виборів в країнах-партнерах, які вже відбулися та які очікуються, серйозно впливають на хід переговорів. При цьому міністр заявив, що уряд налаштований виконати всі зобов’язання та сподівається, що його підтримає в цьому Верховна Рада.

Довідка Finance.ua