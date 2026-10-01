На Київщині створять індустріальний парк на 1000 робочих місць
Що вироблятимуть в індустріальному парку
- виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- виробництво готових металевих виробів;
- виробництво електричного обладнання;
- виробництво машин та устаткування;
- виробництво харчових продуктів;
- науково-технічна діяльність;
- діяльність у сфері інформації та телекомунікацій.
Скільки індустріальних парків працює в Україні
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