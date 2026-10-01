На Київщині створять індустріальний парк на 1000 робочих місць

Уряд включив індустріальний парк «Сквира Індастрі» у Київській області до Реєстру індустріальних парків. На його території планують створити близько 1000 робочих місць і залучити майже 826,1 млн грн інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Парк розташовуватиметься в місті Сквира Білоцерківського району Київської області. Ініціатором його створення є ТОВ «Сквирський індустріальний парк».

Що вироблятимуть в індустріальному парку

Площа індустріального парку становитиме майже 32 га. Серед запланованих напрямів діяльності:

виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;

виробництво готових металевих виробів;

виробництво електричного обладнання;

виробництво машин та устаткування;

виробництво харчових продуктів;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації та телекомунікацій.

За попередніми оцінками, на облаштування та наповнення території планується залучити майже 826,1 млн грн з різних джерел.

«Тут планують розвивати металообробку, виробництво електричного обладнання, машин та харчових продуктів. Це близько тисячі нових робочих місць та майже 826 млн грн запланованих інвестицій», — зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів.

Скільки індустріальних парків працює в Україні

На сьогодні в Україні зареєстровано 126 індустріальних парків у майже всіх регіонах.