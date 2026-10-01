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На Київщині створять індустріальний парк на 1000 робочих місць

Казна та Політика
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Уряд включив індустріальний парк «Сквира Індастрі» у Київській області до Реєстру індустріальних парків. На його території планують створити близько 1000 робочих місць і залучити майже 826,1 млн грн інвестицій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Парк розташовуватиметься в місті Сквира Білоцерківського району Київської області. Ініціатором його створення є ТОВ «Сквирський індустріальний парк».

Що вироблятимуть в індустріальному парку

Площа індустріального парку становитиме майже 32 га. Серед запланованих напрямів діяльності:
  • виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
  • виробництво готових металевих виробів;
  • виробництво електричного обладнання;
  • виробництво машин та устаткування;
  • виробництво харчових продуктів;
  • науково-технічна діяльність;
  • діяльність у сфері інформації та телекомунікацій.
За попередніми оцінками, на облаштування та наповнення території планується залучити майже 826,1 млн грн з різних джерел.
«Тут планують розвивати металообробку, виробництво електричного обладнання, машин та харчових продуктів. Це близько тисячі нових робочих місць та майже 826 млн грн запланованих інвестицій», — зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів.

Скільки індустріальних парків працює в Україні

На сьогодні в Україні зареєстровано 126 індустріальних парків у майже всіх регіонах.
Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій в індустріальні парки перевищує 45 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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