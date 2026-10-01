Україна ризикує втратити понад €5 млрд через невиконані реформи

Україна продовжує виконувати індикатори, передбачені планом у межах програми ЄС, однак темпи залишаються недостатніми.

Про це розповіла економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко під час онлайн-заходу RRR4U «Реформи заради членства в ЄС: між планами, зобов’язаннями та реальними змінами».

Україна виконала 84 із 95 індикаторів

24 вересня Рада Європейського Союзу схвалила восьмий регулярний платіж Україні в межах цієї програми обсягом майже 3 млрд євро. Це стало можливим завдяки виконанню Україною 10 передбачених планом індикаторів. Загалом Україна вже виконала 84 із 95 індикаторів, термін виконання яких настав.

Крім того, Рада ЄС схвалила зміни до плану України. Вони передбачають добровільний внесок Норвегії в розмірі близько 92 млн євро у формі безповоротної допомоги.

При цьому темпи виконання індикаторів залишаються повільними. У вересні уряд пришвидшив роботу над виконанням запланованих реформ та індикаторів. За цей місяць було ухвалено шість рішень із затримкою. Йдеться про рішення, які Україна мала виконати ще у 2025 році та в першому півріччі 2026 року. Ще одне рішення ухвалили вчасно — його дедлайном був третій квартал 2026 року.

Водночас вісім індикаторів залишаються невиконаними ще за минулий рік і першу половину цього року. Ще вісім індикаторів третього кварталу 2026 року також не виконані. Оскільки 30 вересня є останнім днем для їх виконання, вони фактично вважаються невиконаними. Невиконання цих індикаторів може коштувати Україні понад 5 млрд євро фінансування.

Що зроблено за 2025 рік

За 2025 рік станом на серпень залишалися невиконаними шість індикаторів. У вересні вдалося виконати три з них. Зокрема, Україна провела наступну оцінку ризиків, удосконалила дозвільні процедури, а також провела оцінку потреби у змінах для розмежування ПСО (покладання спеціальних обов’язків. — Ред.). Останнє було зроблено через інший законопроєкт щодо функціонування індустріальних парків.

За словами економістки, це дозволить вивільнити близько 700 млн євро.

Три індикатори наразі виконані лише частково. Відповідне законодавство ухвалили в першому читанні. Для їхнього остаточного виконання необхідні друге читання та підпис президента. Це стосується законодавства про державну службу, спеціального статусу НКРЕКП та скасування призупинення дії закону про державну допомогу.

Індикатори першого кварталу 2026 року

За підсумками попереднього місяця невиконаними залишалися три індикатори першого кварталу 2026 року. У вересні один із них виконали із затримкою/ Він стосувався впровадження принципів циркулярної економіки.

Також у першому читанні ухвалили законодавство щодо банкрутства малого бізнесу. Для його виконання необхідні друге читання та підпис президента.

Водночас законодавство щодо прокурорів поки не ухвалили навіть у першому читанні.

За словами Мироненко, виконання цих двох індикаторів може забезпечити Україні 1,1 млрд євро фінансування.

У другому кварталі 2026 року було п’ять невиконаних індикаторів. Наразі їх залишилося три.

Із затримкою виконано індикатор щодо ухвалення державної програми боротьби з торгівлею людьми, а також технічне завдання для проведення зовнішнього аудиту НКРЕКП.

Водночас три індикатори залишаються невиконаними. Їх невиконання може коштувати Україні понад 1 млрд євро.

Третій квартал 2026 року завершився 30 вересня. Станом на цю дату вісім індикаторів залишалися невиконаними. Із них два перебувають у процесі виконання або потенційно можуть вважатися виконаними, однак офіційного підтвердження поки немає. Ще шість індикаторів повністю не виконані. Це може коштувати Україні близько 2,2 млрд євро.

Водночас у встановлений термін вдалося виконати два індикатори третього кварталу. Вони стосуються запиту до МАГАТЕ та ухвалення Кабінетом Міністрів плану щодо конкуренції у сфері залізничних перевезень.