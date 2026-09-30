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Паркування принесло місцевим бюджетам понад 158 млн грн у 2026 році

Казна та Політика
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Одеська, Львівська та Дніпропетровська області дали 85% збору за паркування
Одеська, Львівська та Дніпропетровська області дали 85% збору за паркування
За січень-серпень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 158,3 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 12,2%, або на 17,2 млн грн, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Скільки коштів надійшло до місцевих бюджетів

За вісім місяців 2026 року 644 платники перерахували до місцевих бюджетів 158,3 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. За відповідний період минулого року надходження становили 141,1 млн грн. Таким чином, за рік вони зросли на 17,2 млн грн, або 12,2%.
Найбільші суми збору надійшли до бюджетів таких областей:
  • Одеської — 51,9 млн грн;
  • Львівської — 44 млн грн;
  • Дніпропетровської — 38,3 млн грн.
Загалом на ці три області припадає близько 85% усіх надходжень збору за місця для паркування.

Хто сплачує збір за паркування

Цей збір повністю зараховується до місцевих бюджетів, а отже, є одним із джерел фінансування розвитку міської інфраструктури та благоустрою громад.
Платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують і провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.
Водночас законодавством передбачено важливі соціальні гарантії. Зокрема, збір не сплачується за площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.
Кількість таких місць має становити не менше 10% від загальної кількості паркувальних місць, а якщо їх менше 10 — має бути передбачено щонайменше одне таке місце. Вони повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за січень-серпень 2026 року до бюджету надійшло 128,96 млрд грн військового збору. Це на 24,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли платники перерахували 103,3 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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