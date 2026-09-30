Гетманцев оцінив обсяг тіньової економіки в 2026 році

Детінізація українського бізнесу могла б забезпечити державному бюджету понад 1 трлн грн додаткових надходжень у 2026 році. У 2027 році ця сума може бути ще більшою. Водночас цьогорічні надходження від заходів із детінізації скоротяться на $1 млрд порівняно з попереднім роком.

Про це заявив голова податкового комітету Данило Гетманцев під час «Форуму економічної стійкості», який провів Forbes Ukraine.

Скільки часу потрібно на детінізацію бізнесу

За словами депутата, для покращення детінізації бізнесу в Україні потрібне від трьох до чотирьох років.

«Зробити це за рік неможливо», — зазначив Гетманцев.

Він також повідомив, що в 2023 та 2024 роках бюджетні надходження завдяки заходам із детінізації збільшилися на $1,5 млрд і $2,5 млрд відповідно порівняно з попередніми роками. У 2026 році очікується скорочення таких надходжень на $1 млрд.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Гетманцева писав , що обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі.

Також ми розповідали , що Бюро економічної безпеки України переходить до проактивного підходу в роботі, поглиблюючи взаємодію з підприємцями та розробляючи нові механізми розв’язання конфліктних ситуацій. Однією з головних ініціатив є запровадження досудового врегулювання податкових правопорушень без висунення офіційних підозр. Серед стратегічних пріоритетів Бюро на 2026−2028 роки