БЕБ хоче запровадити досудове врегулювання податкових правопорушень Сьогодні 09:28 Інтерв’ю заступника директора БЕБ Павла Буздигана в межах XI Міжнародного форуму із захисту бізнесу.

Бюро економічної безпеки України переходить до проактивного підходу в роботі, поглиблюючи взаємодію з підприємцями та розробляючи нові механізми розв’язання конфліктних ситуацій. Однією з головних ініціатив є запровадження досудового врегулювання податкових правопорушень без висунення офіційних підозр.

Про це розповів заступник директора БЕБ Павло Буздиган під час відкритого інтерв’ю в межах XI Міжнародного форуму із захисту бізнесу.

БЕБ переходить до проактивного підходу

За словами Буздигана, БЕБ переходить від реактивного до проактивного підходу: аналізує окремі сегменти економіки та спільно з бізнесом працює над виявленням й усуненням ризиків.

«Для нас взаємодія з бізнесом — це інструмент економічної безпеки. Бізнес точно знає ринок глибше. Він розуміє тенденції, які відбуваються всередині кожного напряму, і які злочинні схеми можуть стати передовими», — зазначив заступник директора БЕБ.

Досудове врегулювання податкових правопорушень

Окремо Буздиган розповів про ініціативу БЕБ із запровадження механізму досудового врегулювання податкових правопорушень.

Наразі кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків може завершитися обвинувальним вироком, звільненням особи від кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку або закриттям провадження за відсутності складу кримінального правопорушення.

«Ми пропонуємо це врегулювати на стадії досудового розслідування без притягнення до відповідальності. Тобто без повідомлення про підозру, з укладенням угоди, відшкодуванням підприємством завданих державі збитків та сплати штрафу», — пояснив заступник директора БЕБ.

Стратегічні пріоритети БЕБ

Також Буздиган окреслив стратегічні пріоритети Бюро на 2026−2028 роки. Серед них:

детінізація пріоритетних сфер економіки;

ризик-орієнтований підхід;

доброчесність;

цифровізація;

впровадження інноваційних рішень.

Окрему увагу під час розмови приділили атестації працівників БЕБ. За словами заступника директора, процедура є одним із ключових елементів трансформації інституції.