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МВФ назвав головні ризики для світової економіки у 2026 році

Світ
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МВФ очікує зростання світової економіки на 3%
МВФ очікує зростання світової економіки на 3%
Світова економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалося, до енергетичного шоку, спричиненого війною на Близькому Сході. Міжнародний валютний фонд, як і раніше, очікує зростання світового ВВП приблизно на 3% у 2026 році, однак попереджає про високі ризики.
Про це повідомляє Reuters.
Речниця МВФ Джулі Козак заявила, що ціни на нафту й газ залишаються підвищеними, а енергетичний шок, спричинений війною, ще не завершився. Водночас посилюється тиск через глобальний борг, а процес зниження інфляції, який розпочався після кризи вартості життя 2022 року, призупинився.
За словами Козак, інфляційні очікування у світі зросли, однак у довгостроковій перспективі залишаються стабільними.
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«Поки що, попри шість місяців війни на Близькому Сході, світова економіка залишається стійкою», — сказала Козак під час брифінгу МВФ.
Вона додала, що використання запасів нафти й газу допомогло деяким країнам впоратися з енергетичними шоками, спричиненими війною. Інші держави перейшли на нові джерела енергії або вжили заходів для скорочення попиту.
«Ми, як і раніше, очікуємо зростання світової економіки приблизно на 3%, але невизначеність, як ми вже досить тривалий час зазначаємо, залишається високою», — заявила представниця МВФ.
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МВФ очікує зростання світової економіки на 3%

У липні МВФ прогнозував зростання світової економіки у 2026 році на рівні 3,0%. Це нижче за середній показник у 3,5%, зафіксований у 2024 та 2025 роках, а також за квітневий прогноз фонду у 3,1%.
Тоді МВФ виходив із припущення, що війна завершиться до середини липня. Однак Іран і США посилили атаки, а конфлікт розширився через активізацію військових дій у Ємені.

Глобальний державний борг наближається до 100% ВВП

Тиск на світовий державний борг також посилюється. За оцінкою МВФ, він уже становить майже 100% світового ВВП — це найвищий рівень із часів Другої світової війни. Він і надалі зростатиме. Особливо високим є співвідношення державного боргу до ВВП у багатьох розвинених країнах.
Проблеми з ліквідністю також накопичуються у країнах, що розвиваються, зокрема в Африці.
За матеріалами:
Finance.ua
МВФЕкономіка
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